CE propune alocarea a 780 de milioane de euro pentru a ajuta companiile UE cele mai afectate de un Brexit dur

Comisia Europeană a propus miercuri disponibilizarea sumei de 780 de milioane de euro pentru a susţine companiile UE, lucrătorii şi statele membre cele mai afectate de un Brexit fără acord, relatează dpa.



"Termenul limită de 31 octombrie 2019 este la numai opt săptămâni distanţă", scrie executivul comunitar într-o comunicare publicată miercuri.



"Puţinul timp care rămâne şi situaţia politică din Marea Britanie au mărit riscul ca Marea Britanie să se retragă la această dată fără un acord", subliniază Comisia de la Bruxelles în documentul menţionat.



Uniunea Europeană a propus adaptarea a două fonduri existente în acest sens - Fondul de solidaritate al UE, care ajută statele membre să facă faţă dezastrelor naturale, şi un fond pentru globalizare destinat angajaţilor concediaţi din cauza problemelor economice mondiale.



Din aceste fonduri ar urma să fie disponibilizate până la 780 de milioane de euro pentru a ajuta statele membre să acopere orice "povară financiară serioasă" inevitabilă provocată de un Brexit fără acord, precum şi a susţine lucrătorii care şi-au pierdut locurile de muncă din cauza acestei situaţii.



Propunerea trebuie votată de statele membre UE şi de Parlamentul European.



Alte propuneri prezentate miercuri includ ajustări tehnice la măsurile de contingenţă existente în lumina deciziei de a amâna Brexitul de la data sa iniţială, din martie 2019.



Comisia Europeană a publicat, de asemenea, şi o aşa-numită "to do list" pentru a ajuta afacerile să se pregătească de un Brexit fără acord.



Executivul comunitar a prezentat şi o informare la zi privind situaţia din Irlanda, notând că se lucrează la "soluţii contingente" legate de frontiera sensibilă dintre Irlanda de Nord, provincie a Marii Britanii, şi statul Irlanda, membru al UE.



În conformitate cu regulile UE, toate bunurile care intră în Irlanda din Marea Britanie vor trebuie supuse la controale şi verificări, deşi se fac eforturi pentru a asigura faptul că acestea au loc departe de frontiera fizică.



"Este foarte clar că toate verificările şi controalele vor trebui efectuate", a declarat un oficial UE sub protecţia anonimatului, observând că obligaţia decurge din legea UE şi din obligaţiile internaţionale care se aplică şi în cazul Marii Britanii.



"Va exista o dezorganizare. În special impactul asupra Irlandei de Nord nu ar trebui subestimat", a mai spus oficialul citat.



Potrivit France Presse, ţările care ar urma să fie cele mai afectate de un Brexit fără acord sunt Irlanda, Germania, Olanda, Belgia, Franţa şi Danemarca.



Statele candidate la acest ajutor vor avea termen până la sfârşitul lui aprilie 2020 pentru a-l solicita.

AGERPRES