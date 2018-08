Ce vor americanii de la Rusia

Departamentul de stat al SUA a explicat, prin vocea purtatorului de cuvant Heather Nauert, ca, introducand noi sanctiuni impotriva Rusiei, administratia americana incearca sa obtina "o imbunatatire a comportamentului" Moscovei, in interesul comun.

"Presedintele Donald Trump si secretarul de stat Mike Pompeo au spus ca ne-am dori relatii mai bune cu guvernul rus. Sunt multe semne de intrebare care genereaza o ingrijorare reciproca. Rusia este o tara mare si noi la fel", a declarat Nauert la o conferinta de presa.

"Cand la dumneavoastra apare o astfel de situatie, suntem nevoiti sa angajam discutii cu alte guverne. Iar sanctiunile reprezinta acea cale prin care noi incercam sa determinam guvernul spre un comportament mai bun", a adaugat oficial american.

In comentariile lor, analistii rusi au mers pe ideea ca demersul initiat de Casa Alba ca pedeapsa pentru otravirea, in Marea Britanie, a fostului agent GRU, Serghei Skripal, ascunde, de fapt, o batalie politica interna prin care administratia presedintelui Trump doreste sa demonstreze ca ea stabileste nivelul de duritate in relatiile cu Moscova, nu Congresul.

"In urma cu un an, dupa prima intalnire dintre Putin si Trump, in Statele Unite a inceput un puternic atac impotriva presedintelui american. Acum e la fel, numai ca la o treapta superioara... Aflata sub o permanenta presiune din partea Congresului in special pe linia Rusiei, administratia Trump vrea sa arate ca ea controleaza gradul de intransigenta in privinta Moscovei si ca nu actioneaza dupa cum ii dicteaza Congresul", a estimat, in acest sens, politologul Fiodor Lukianov.

La randul sau, analistul Serghei Oznobischev, crede ca "este vorba despre un nou gest de neincredere fata de noi. Marea Britanie si Skripal nu sunt decat o scuza, un pretext. In realitate esenta nu o constituie Skripal, ci faptul ca, in opinia elitei politice a SUA, Rusia ar fi atacat fundamentul democratiei, libertatea de alegere a presedintelui", a apreciat expertul rus.