Cea mai mare companie aeriană din America Latină a intrat în faliment

Cea mai mare companie aeriană din America Latină, LATAM Airlines Groupa SA, a solicitat, împreună cu filialele sale din SUA, Chile, Peru, Columbia şi Ecuador, să intre sub protecţia capitolului 11 din Legea falimentului din SUA, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus, transmite Reuters.

Și alți operatori aerieni, precum Avianca Holdings (Columbia) şi Virgin Australia Holdings Ltd, care s-au plasat sub protecţia Legii falimentului, în încercarea de a-şi restructura datoriile.



"Am implementat o serie de măsuri dificile pentru a atenua impactul acestei crize fără precedent cu care se confruntă industria aviatică, dar în cele din urmă această cale reprezintă cea mai bună opţiune", a afirmat directorul general al LATAM, Roberto Alvo.



Zborurile companiei vor continua. Filialele sale din Argentina, Brazilia şi Paraguay nu au fost incluse în acest demers.



Operatorul aerian american Delta Air Lines este cel mai mare acţionar al LATAM și a plătit 1,9 miliarde de dolari pentru o participaţie de 20%, în 2019. Alţi acţionari importanţi sunt familiile Cueto şi Amaro, precum şi Qatar Airways.