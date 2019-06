Cea mai mare expoziţie Picasso ce a avut vreodată loc în China se deschide la Beijing

Expoziţia "Picasso, naşterea unui geniu", cea mai mare expoziţie cu lucrări ale celebrului pictor spaniol ce a fost prezentată în China, are vernisajul sâmbătă, la Beijing, transmite AFP.



Conţinând mai mult de 100 de opere semnate de Picasso, pânze, sculpturi şi desene, expoziţia le oferă iubitorilor de artă chinezi şansa de a-l cunoaşte mai bine pe Picasso şi adună "ce are mai bun" Muzeul Naţional Picasso din Paris, după cum a declarat pentru AFP directorul muzeului, Laurent Le Bon.



Muzeul parizian a trimis operele de artă la Beijing la bordul a 7 avioane diferite, o exigenţă impusă de asiguratorii colecţiei pentru a limita pericolele transportului. Valoarea totală a operelor de artă asigurate depăşeşte 800 de milioane de dolari.



Prima expoziţie Picasso din China a fost organizată în 1983, cu ocazia unei vizite la Beijing a preşedintelui francez din acea perioadă, François Mitterrand. Atunci au fost expuse doar 33 de opere de artă ale marelui artist plastic spaniol.



Expoziţia care are vernisajul sâmbătă se concentrează asupra operelor din primii 30 de ani de activitate ai pictorului cu scopul de a evidenţia evoluţia creatoare a geniului lui Pablo Picasso (1881-1973).



Expoziţia "Picasso, Birth of a Genius" este găzduită de Centrul pentru Artă Contemporană din Beijing până la 1 septembrie.AGERPRES