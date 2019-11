Cea mai mare listare mondială din acest an. Alibaba a debutat pe bursa de la Hong Kong

antena3

Acţiunile celui mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, au înregistrat un debut solid la Bursa de la Hong Kong (HKEX), în una dintre cele mai aşteptate listări din acest an.

Alibaba, care s-a listat prima dată la Bursa de la New York în 2014, a obţinut aproximativ 11,3 miliarde de dolari în urma unei listări secundare la Hong Kong.



Preşedintele Daniel Zhang a lovit gongul la ceremonia de la bursă şi a salutat revenirea Alibaba acasă, în Hong Kong.



Listarea vine pe fondul recentelor demersuri menite să testeze încrederea investitorilor, după escaladarea tensiunilor comerciale globale şi protestele din ultimele luni care se desfăşoară la Hong Kong.



Vânzarea de acţiuni ale Alibaba reprezintă cea mai mare listare pe plan global din acest an, depăşind-o pe cea a firmei de ridesharing Uber, care a obţinut în luna mai 8,1 miliarde de dolari în urma flotării, arată datele Dealogic.



Marţi dimineaţa, acţiunile Alibaba au urcat cu 6,88%, după ce la debutul şedinţei se tranzacţionau la 187 dolari Hong Kong, un avans de 6,25% faţă de preţul din Oferta sa Publică Iniţială (IPO), de 176 dolari Hong Kong.



Directorul general al HKEX, Charles Li, şi-a exprimat speranţa că, după debutul de succes al Alibaba, mai multe companii din China listate peste hotare vor reveni pe piaţa din Hong Kong.

AGERPRES