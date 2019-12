Cea mai valoroasă companie listată din lume. Depășește giganții mondiali precum Apple, Microsoft ori Alibaba

antena1

Grupul petrolier saudit Aramco a devenit cea mai valoroasă companie listată din lume, în urma lansării ofertei sale publice iniţiale (IPO), a anunţat Sarah al-Suhaimi, preşedintele Bursei din Arabia Saudită (Tadawul).

Tadawul este cea mai mare piaţă bursieră din Orientul Mijlociu, iar Sarah al-Suhaimi este prima femeie aflată la conducerea acestei instituţii.



La ceremonia care a marcat începerea tranzacţionării acţiunilor Saudi Arabian Oil Co (Aramco), Sarah al-Suhaimi a precizat că Bursa din Arabia Saudită va deveni una dintre cele mai mari pe plan global, datorită listării companiei petroliere.



Acţiunile Aramco au urcat astăzi cu 10%, nivelul maxim permis, evaluând compania la aproximativ 1.880 de miliarde de dolari, cu mult peste valoarea de 1.200 de miliarde de dolari a grupului american Apple sau cea a Microsoft (1.140 milliarde dolari) ori Alibaba (1.051 milliarde dolari). Cu toate acestea, este vorba de o evaluare sub cea de 2.000 de miliarde dolari vizată de prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, în urmă cu patru ani, când a lansat acest proiect.



Săptămâna trecută, Aramco a confirmat că va vinde trei miliarde de acţiuni, adică 1,5% din capital la un preţ de 32 de riali (8,53 dolari pe acţiune). Miercuri, în prima zi de tranzacţionare, acţiunile au deschis la 35,2 riali (9,39 dolari).



Aramco este cea mai mare companie petrolieră din lume cu rezerve de ţiţei de aproximativ 265 miliarde de barili, sau 15% din depozitele mondiale de petrol. Recent, compania a informat că în primul semestru al acestui an a realizat un profit net de 46,9 miliarde dolari, în scădere cu 12% comparativ cu perioada similară a anului trecut, ca urmare a scăderii preţului la ţiţei. Este pentru prima dată în istorie când Aramco a dat publicităţii rezultatele financiare semestriale, conform cărora este cea mai profitabilă companie din lume.



Listarea la bursă a Aramco constituie punctul central al unui plan de reformă economică, denumit Vision 2030, destinat diversificării economiei saudite, care în prezent este puternic dependentă de petrol.

