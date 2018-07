Rusia, trasa de urechi de CEDO

Rusia nu a investigat corespunzător cine s-a aflat în spatele asasinării în 2006 a jurnalistei Anna Politkovskaia, a decis Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

E adevarat, Rusia a condamnat un grup de bărbaţi care au infaptuit crima, dar CEDO a apreciat că autorităţile ar fi trebuit să analizeze inclusiv acuzaţiile formulate de familia Annei Politkovskaia, conform cărora oficiali ai serviciului secret FSB sau din cadrul administraţiei autonome cecene ar fi comandat asasinatul.

Extrem de critică la adresa politicilor preşedintelui Vladimir Putin, cand a fost ucisa in holul blocului sau din plin centrul Moscovei, Politkovskaia lucra la cateva materiale despre cum erau calcate in picioare, in Cecenia, drepturile omului. CEDO a precizat că ancheta asupra celor care au comandat crima s-a concentrat asupra unui singur posibil suspect, un om de afaceri rus din Marea Britanie, decedat între timp.

Rusia nu a explicat de ce investigaţia s-a axat exclusiv pe această pistă, a adăugat CEDO. Conform deciziei CEDO, din moment ce asasinatul a vizat o jurnalistă de investigaţie, autorităţile ar fi trebuit să caute orice legături între crimă şi activitatea victimei.

CEDO a stabilit că mama, sora şi cei trei copii ai jurnalistei, care au făcut plângerea, trebuie să primească daune în valoare de 20.000 de euro de la statul rus. Decizia CEDO a fost stabilită cu cinci voturi la două. Cele două voturi împotrivă au fost date de un judecător rus şi de unul slovac.

Un tribunal din Rusia a condamnat în 2014 cinci bărbaţi pentru asasinarea jurnalistei, însă motivul crimei nu a fost niciodată stabilit, iar cei care au stat în spatele asasinatului rămân necunoscuţi. AGERPRES