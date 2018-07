Cei care l-au otravit pe agentul Skripal sunt protejati de Putin!

"Scotland Yard crede ca atentatul de la Salisbury, unde a fost utilizata o substanta neuroparalizanta, a fost comis de un grup de asasini format din doua persoane", sustine publicatia The Sun.

"Dupa toate probabilitatile, cei doi au parasit teritoriul Regatului Unit a doua zi dupa ce au incercat sa-l ucida pe fost agent dublu la ordinul Kremlinului", scriu jurnalistii de la The Sun. "Acum se crede ca ei se afla in Rusia, sub protectia presedintelui Vladimir Putin".

Citand surse proprii, tabloidul afirma ca anchetatorii sunt ferm hotarati sa deschisa un dosar penal impotriva celor care se fac vinovati de cumplita fapta. "Scopul final al tuturor aceste investigatii intotdeauna rezida in tragerea la raspundere a autorilor", a precizat unul dintre interlocutorii anonimi ai publicatiei mentionate.

"Fireste, din moment ce nu mai sunt in Marea Britanie, lucrurile devin ceva mai complicate". Semnatarii articoluli sunt, totodata, destul de sceptici in privinta posibilitatii unor "declaratii oficiale legate de derularea anchetei". In aprilie se zvonise ca autorii fusesera identificati, dar informatia a fost rapid dezmintita.

Scandalul legat de cazul Skripal, refugiat in Marea Britanie dupa ce a fost condamnat, in Rusia, pentru spionaj in favoarea altei tari, a deteriorat si mai mult relatiile dintre Londra si Moscova.