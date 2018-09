Cel puțin 4 morți , 33 de dispăruți și 300 de răniți după un cutremur puternic în Japonia

Cel puţin patru persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte patru ar putea fi de asemenea decedate după un cutremur cu magnitudinea 6,7 produs joi dimineaţa pe insula Hokkaido din nordul Japoniei, în urma căruia au avut loc mai multe alunecări de teren, a relatat postul public NHK care a citat informaţii furnizate de autorităţile locale.



Conform NHK, 33 de locuitori de pe insula Hokkaido sunt daţi dispăruţi, iar alte peste 300 de persoane au fost rănite, relatează DPA.



Numărul victimelor este posibil să crească pe măsură ce echipajele de intervenţie caută posibile persoane surprinse în locuinţe de alunecările de teren.



Autorităţile din Hokkaido au solicitat intervenţia de urgenţă. Aproximativ 4.000 de soldaţi au fost desfăşuraţi la faţa locului pentru a contribui la operaţiunile de căutare şi salvare, numărul acestora urmând să ajungă la 25.000, după cum a anunţat premierul nipon Shinzo Abe în cadrul unei conferinţe organizate joi. ''Guvernul s-a ocupat de dezastru şi a acordat cea mai mare prioritate vieţilor umane'', a declarat Abe reporterilor.



NHK a difuzat imagini aeriene cu o alunecare de teren în care au fost prinse mai multe case şi drumuri din localitatea Atsuma, iar un locuitor a fost transportat de un elicopter.



În Sapporo, capitala insulei, aflată la circa 50 de kilometri nord-vest de Atsuma, cel puţin 87 de persoane au fost rănite, potrivit agenţiei de presă Kyodo.



De asemenea, cutremurul a provocat lichefierea solului în Sapporo şi în portul Tomakomai, a adăugat Kyodo.



Seismul a cauzat întreruperi ale alimentării cu energie electrică pe zone întinse din Hokkaido, trei milioane de gospodării rămânând în întuneric. În plus, în numeroase regiuni furnizarea apei a fost întreruptă.



Potrivit autorităţii de reglementare în domeniul nuclear, centrala atomică de la Tomari a pierdut o sursă externă de energie, iar combustibilul nuclear de la două reactoare este răcit cu ajutorul unui sistem de alimentare de urgenţă. La o uzină a companiei Mitsubishi s-a declanşat un incendiu, care, potrivit NHK, era în mare măsură ţinut sub control.



Toate cursele feroviare au fost suspendate din cauza penei de curent, a anunţat operatorul JR Hokkaido, iar peste două sute de zboruri către şi dinspre New Chitose Airport au fost anulate după ce unele părţi ale clădirii au fost deteriorate.





Cutremurul s-a produs joi, la ora locală 3:08 (miercuri, ora 18:08 GMT), în regiunea Iburi din Hokkaido, la o adâncime de 40 de kilometri, conform Agenţiei de Meteorologie din Japonia, citată de DPA.



Seismul a fost urmat de o serie de replici, a adăugat agenţia. Nu a fost declanşată alertă de tsunami.



Situată în zona de joncţiune a patru plăci tectonice, Japonia este o ţară cu risc seismic ridicat. De asemenea, aici se regăsesc peste o sută de vulcani activi.



Circa 18.500 de persoane şi-au pierdut viaţa după ce un cutremur cu magnitudinea 9 şi un tsunami declanşat de acesta au devastat nord-estul Japoniei în martie 2011. Cele două evenimente naturale de amploare au provocat cel mai grav accident atomic din istoria ţării, catastrofa de la centrala nucleară Daiichi din Fukushima.AGERPRES