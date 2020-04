Cernobîl suflă din nou peste Europa

Sute de pompieri au fost desfășurați în Ucraina, pe măsură ce incendiul izbucnit cu mai bine de zece zile în urmă se apropie amenințător de locul catastrofei nucleare din 1986, de la Cernobîl. Autoritățile se tem că flăcările ar putea cuprinde vehiculele abandonate la fosta centrală nucleară, provocând explozii puternice și răspândind fumul toxic atât de-a lungul țării, cât și în state învecinate, precum România, Polonia, Republica Moldova, Ungaria și Slovacia. În Belarus, fumul a ajuns deja.

Deși Serviciul ucrainean pentru Situații de Urgență s-a străduit să ascundă extinderea vertiginoasă a focului, precizând permanent că situația se află sub control, autoritățile au început să-și exprime, individual, îngrijorarea față de evoluția periculoasă a incendiului. „În acest moment, nu putem spune că situația se află sub control”, a recunoscut Caterina Pavlova, o înaltă oficialitate din structurile pentru combaterea incendiilor, citată, de „Daily Express”. Ea a avertizat că este vorba despre o stare explozivă, atât la propriu, cât și la figurat. Această mărturisire a fost făcută în același timp cu anunțul Observatorului Terestru al NASA, care a raportat că fumul provocat de incendiu a ajuns deja în Belarus. Imagini aeriene au arătat fum și deasupra capitalei ucrainene, orașul Kiev, iar publicația „Kiev Post” a relatat că incendii multiple au izbucnit în turbării și pășuni uscate din zonă. Autoritățile sunt însă preocupate cel mai tare ca nu cumva flăcările să dezlănțuie radiațiile în pământ, în pădurile de lângă reactoarele din Cernobîl. Consecințele incendiului ar fi de-a dreptul dezastruoase, dacă incendiul ar ajunge în fosta centrală nucleară, acolo unde s-a produs, în aprilie 1986, cel mai grav accident nuclear din istorie. O înregistrare video postată de un agent de turism din Cernobîl arată flăcări, precum și un nor de fum care se ridică în perimetrul adăpostului de protecție al carcasei Unității 4 a reactorului nuclear din localitate, locul unde s-a produs catastrofa nucleară. Citat de „The Guardian”, Iaroslav Iemelianenco a scris că incendiul a atins orașul abandonat Pripiat și se află la doar doi kilometri de centrala nucleară și de locul de evacuare a deșeurilor radioactive de la Pidlisni. Membru al Comitetului public de consultare al Serviciului ucrainean pentru Situații de Urgență, Iemelianenco a mai acuzat guvernul de la Kiev de mușamalizarea gravității incendiului. Autoritățile au fost nevoite deja să recunoască faptul că nivelul radiațiilor a crescut în zona incendiului, care persistă încă pe 20 de hectare. În week-end, când vântul puternic a întețit flăcările, în zonă au fost desfășurați peste 300 de pompieri și au fost aduse zeci de autovehicule speciale, precum și trei avioane și trei elicoptere, toate pentru stingerea focului. Incendiul a izbucnit pe data de 4 aprilie, fiind pus de un individ care a vrut să se distreze, dar a scăpat focul de sub control din cauza vântului. Flăcările au cuprins zona de excludere, impusă pe o rază de 30 de kilometri în jurul fostei centrale nucleare de la Cernobîl, acolo unde autoritățile au interzis oamenilor să mai locuiască.

Alexe ne liniștește și nu prea

Citat de Mediafax, ministrul Mediului, Costel Alexe, a spus, ieri, că, în prezent, incendiul de la Cernobîl nu constituie un motiv de îngrijorare pentru cetăţenii României, dar că „direcția vântului este și spre țara noastră”. Tot ieri, Administrația Națională de Meteorologie a transmis că norul de fum de la Cernobîl urma să se deplaseze, marți, spre sud-vestul Ucrainei, zona Odesa, iar de astăzi, circulația aerului se va reorienta către Rusia.

„Focul ce se apropie de o facilitate nucleară sau de un loc cu radiații primejdioase este întotdeauna un pericol!”

Rashid Alimov, șeful proiectelor de energie la „Greenpeace Rusia”