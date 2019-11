Certat cu primarul din New York și cu guvernatorul statului, Donald Trump îşi va muta în Florida reşedinţa permanentă

Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat că va face din proprietatea sa din Palm Beach, Florida, reşedinţa sa permanentă, în locul apartamentului din Trump Tower, din New York, relatează Reuters.

Trump deţine proprietatea din Mar-a-Lago, Palm Beach, din 1985 şi a petrecut mai mult timp aici decât în apartamentul său de pe bulevardul Fifth Avenue din New York.

„Familia mea şi cu mine vom face din Palm Beach, Florida, reşedinţa noastră permanentă”, a scris Trump pe Twitter.

„În pofida faptului că plătesc milioane de dolari în oraş, în taxe locale şi pentru stat în fiecare an, am fost tratat foarte prost de liderii politici, atât ai oraşului, cât şi ai statului”, a precizat el, referindu-se la New York.

Newyorkez întreaga sa viaţă, Trump a fost crescut în cartierul Queens, iar mai târziu s-a mutat în Manhattan. Trump Tower serveşte atât ca reşedinţă, cât şi ca sediu central al Organizaţiei Trump, compania sa imobiliară.

„Ca preşedinte, voi fi mereu aici pentru a ajuta New York-ul şi pe oamenii minunaţi din New York. Va avea mereu un loc special în inima mea!”, a mai afirmat Trump.

Președintele republican a avut dispute cu primarul metropolei, Bill de Blasio, şi guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, ambii democraţi.

„Drum bun şi cale bătută. Nu e ca şi cum @realDonaldTrump plătea taxe aici oricum. Este al tău, Florida”, a postat Cuomo pe Twitter.

„Ai grijă să nu te lovească uşa când ieşi”, a postat pe Twitter, la rândul lui, Bill de Blasio.

Trump a depus o cerere pentru a-şi schimba reşedinţa la sfârşitul lui septembrie, la tribunalul competent din comitatul Palm Beach, a relatat „The New York Times”.

Trump candidează pentru un nou mandat de preşedinte, în noiembrie 2020, şi, dacă va fi reales, va locui la Casa Albă până în ianuarie 2025.

