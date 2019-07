China anunţă că va îngheţa afacerile cu companiile americane care vând arme Taiwanului

Guvernul şi companiile chineze vor întrerupe afacerile cu firmele americane care vând arme Taiwanului, a transmis luni Ministerul de Externe de la Beijing, fără a oferi detalii despre sancţiuni, într-o decizie care cel mai probabil va înrăutăţi relaţiile deja tensionate cu Washingtonul, relatează Reuters.



Săptămâna trecută, Pentagonul a spus că Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea de arme cerute de Taiwan, între care 108 tancuri M1A2T ale companiei General Dynamics şi 250 de rachete Stinger care sunt produse de Raytheon.



China a anunţat vineri că va sancţiona companiile americane care vând arme Taiwanului, dar fără a detalia. Cel mai recent acord este în valoare de 2,2 miliarde de dolari şi vizează tancuri, rachete şi echipamente auxiliare pentru Taiwan.



Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Geng Shuang, a declarat luni că vânzările de arme sunt o încălcare a dreptului internaţional şi dăunează suveranităţii şi securităţii naţionale a Chinei.



"Guvernul chinez şi companiile chineze nu vor coopera şi nu vor avea contacte comerciale cu aceste companii americane", a spus el într-o conferinţă de presă.



"Nu pot dezvălui detaliile la acest moment. Dar să fiţi convinşi de un lucru: poporul chinez se ţine mereu de cuvânt", a mai afirmat el.



Duminică, publicaţia oficială a Partidului Comunist Chinez, Cotidianul Poporului, a postat un articol pe contul său de WeChat în care menţiona companiile americane ce ar putea fi vizate de sancţiuni.



Printre ele se numără Honeywell International Inc, care produce motoarele pentru tancurile Abrams, şi producătorul privat de avioane Gulfstream Aerospace, deţinut General Dynamics. China este o piaţă importantă atât pentru Honeywell, cât şi pentru Gulfstream.



Relaţiile dintre China şi SUA sunt deja tensionate din cauza unui război comercial, care a dus la măsuri reciproce de mărire a tarifelor pe unele importuri.



China susţine că Taiwanul, care se autoguvernează şi are un sistem democratic, îi aparţine şi nu a renunţat niciodată la folosirea forţei pentru a-l aduce sub controlul Beijingului. China numeşte deseori Taiwanul ca fiind cel mai sensibil punct din relaţiile sale cu SUA, aminteşte sursa citată.

AGERPRES