Chris Heaton-Harris, subsecretar de stat pentru Brexit, a demisionat pentru că nu este de acord cu amânarea ieşirii din UE

Chris Heaton-Harris, subsecretar de stat în Departamentul pentru Brexit al guvernului de la Londra, şi-a anunţat miercuri demisia din această funcţie, în urma dezacordului cu intenţia premierului Theresa May de a solicita o nouă amânare a ieşirii ţării din Uniunea Europeană, prevăzută iniţial la 29 martie, transmit AFP şi Reuters.



'Am votat în mod constant în parlament pentru ca noi să ieşim din Uniunea Europeană la 29 martie. Cred cu adevărat că ar fi trebuit să respectăm rezultatul referendumului din 2016 şi să plecăm la această dată', a explicat el în scrisoarea de demisie, postată pe Twitter.



'Pur şi simplu, nu pot sprijini nicio nouă prelungire a Articolul 50 şi aceasta, în mod evident, înseamnă că nu pot rămâne în guvern', i-a transmis el în scrisoare premierului Theresa May.



Chris Heaton-Harris era responsabil cu pregătirea unei ieşiri fără acord din Uniunea Europeană.



Demisia sa este cea de-a doua anunţată miercuri din guvernul britanic, după cea a lui Nigel Adams, subsecretar de stat parlamentar pentru Ţara Galilor.



Heaton-Harris a precizat că va continua să-şi reprezinte în parlament alegătorii din circumscripţia Daventry.

