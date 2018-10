Christine Lagarde, 'îngrozită' de cazul Khashoggi, dar va merge la summitul "Davosul deşertului"

Directoarea generală a Fondului Monetar Internaţional (FMI), Christine Lagarde, s-a declarat sâmbătă "îngrozită" de cazul Khashoggi, jurnalistul saudit dispărut în Turcia, confirmându-şi totuşi intenţia de participa la summitul economic supranumit "Davosul deşertului" de la Riad, relatează AFP.



"Drepturile omului, libertatea de informare sunt esenţiale (...) Sunt îngrozită. Dar trebuie să conduc afacerile FMI în toate colţurile lumii", a declarat Christine Lagarde, la încheierea reuniunii FMI din insula indoneziană Bali.



"Când vizitez o ţară spun mereu ce gândesc, mă cunoaşteţi, aşa fac. Deci în acest stadiu nu îmi voi schimba planurile dar voi fi foarte atentă la informaţiile care vor apărea în următoarele zile şi voi vorbi despre asta", a spus Lagarde.



Aflat şi el în Bali, secretarul american al trezoreriei Steven Mnuchin a anunţat şi el că intenţionează să participe la reuniunea din 23-25 octombrie de la Riad.



"Pentru moment, răspunsul este că merg (...) Dacă apar mai multe informaţii săptămâna viitoare, evident voi ţine cont de ele", a precizat el sâmbătă, în cadrul unui briefing de presă.



"Evident, vreau să-mi exprim îngrijorarea pentru dl (Jamal) Khashoggi şi familia sa" şi "sunt nerăbdător să văd rezultatele anchetei", a adăugat responsabilul american.



Arabia Saudită a dezminţit sâmbătă orice intenţie de a-l "ucide" pe jurnalistul disident Jamal Khashoggi, dispărut la Istanbul după ce a intrat, pe 2 octombrie, în consulatul saudit.



Ministrul saudit de interne, prinţul Abdel Aziz bin Saud bin Nayef, a denunţat într-o declaraţie oficială drept "minciuni fără fundament" afirmaţiile potrivit cărora jurnalistul a fost asasinat în consulat.



Mai multe media, printre care Financial Times, The New York Times şi The Economist, şi-au retras susţinerea pentru această conferinţă, parte a planului faraonic "Vision 2030" al Arabiei Saudite, menit să transforme primul exportator mondial de petrol într-un gigant tehnologic şi turistic.



Patronul Uber, Dara Khosrowshahi, nu va merge la conferinţă, la fel ca şi miliardarul britanic Richard Branson, fondator al grupului Virgin.