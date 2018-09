CIA va lansa din Niger atacuri cu drone împotriva islamiştilor Al-Qaida şi Statului Islamic în Libia

CIA va lansa atacuri cu drone împotriva insurgenţilor islamişti ai Al-Qaida şi grupării Statul Islamic din Libia de la o nouă bază din nord-estul Nigerului, scrie luni New York Times, relatează AFP.



Potrivit cotidianului american, care citează oficiali nigerieni şi americani, operaţiuni de supraveghere au loc de câteva luni de pe micul aeroport din Dirkou a cărui pistă a fost extinsă, iar securitatea a fost întărită din luna februarie.



Ministrul de interne nigerian Mohamed Bazoum a recunoscut prezenţa dronelor americane în acest mic oraş deşertic, fără a oferi mai multe informaţii, în timp ce primarul din Dirkou, Boubakar Jérome, a afirmat că acest lucru a îmbunătăţit securitatea oraşului său.



Utilizarea dronelor de către CIA a fost limitată de fostul preşedinte american Barack Obama în urma unor raiduri care au făcut victime civile. Obama a preferat să încredinţeze aceste operaţiuni armatei pentru un control mai bun, a adăugat New York Times. Însă succesorul său, Donad Trump, a relansat rolul CIA în folosirea dronelor pentru a lansa aceste atacuri, potrivit aceleiaşi surse.



Pentagonul dispune de o bază la Niamey, capitala Nigerului, la 1.300 de kilometri de Dirkou. Militarii americani au lansat operaţiuni împotriva islamiştilor din Libia, a cărei frontieră de sud trece la nord de Dirkou, potrivit New York Times.



Ţară săracă, Nigerul este situat în zona Sahel unde operează jihadiştii. La rândul său, Libia se află în haos de la răsturnarea regimului Muammar Gaddafi în octombrie 2011.AGERPRES