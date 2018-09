Cine sunt "spionii" secretizati de Vladimir Putin

Presedintele Vladimir Putin a semnat un decret prin care "secretizeaza un nou tip de agenti", scrie cotidianul rus Vedomosti, subliniind ca, prin respectivul act normativ vor intra sub cheie "informatii privind lucratorii spionajului extern al Rusiei, care nu figureaza pe statul de plata al serviciilor speciale si care au fost implicati in indeplinirea unor misiuni deosebite.

Potrivit expertilor, un astfel de termen este inclus pentru prima data in documente oficial si, se presupune ca in catagoria "spion particular" pot fi inscrisi luptatorii asa numitei companii militare private Vagner, care actioneaza in Ucraina si in Siria. Interlocutorii ziarului rus cred ca organizatia Vagner este, de fapt, condusa de spionajul militar GRU.

Consultat de Vedomosti, avocatul Ivan Pavlov, care a studiat aceasta tema aparandu-i pe cei acuzati de inalta tradare, datele referitoare la aceste persoane nu putea fi dezvaluite nici pana acum. "S-a extins aria, astfel ca vor fi secretizate inclusiv date legate de cei care colaboreaza cu agentii", a precizat avocatul.

"Cu alte cuvinte, intreg domeniul devine secret. Ca sa nu apare probleme legate de persoanele din interiorul serviciilor speciale", a competat Andrei Soldator, autor al unor carti despre serviciile ruse de spionaj.