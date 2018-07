Cipru: Foci, vile de lux si scandal!

Cele mai amenintate manifere din Mediterana, focile-calugar si-au gasit refugiu in grotele marine din Cipru. Dar si aici viata lor este pusa in pericol de proiecte imobiliare de lux si planuri turistice, spre disperarea organizatiilor de protectie a mediului.

Evocate in Odiseea lui Homer, aceste foci sunt pe cale de disparitie. Potrivit Uniunii internationale pentru conservarea naturii, in lume au ramas in jur de 300 de exemplare in special in Grecia. In Cipru, la circa 1000 de kilometri sud-est, "dupa aproape 10 ani de reproducere, sunt intre sapte si 10", spune Marina Argyrou, directoarea departamentului pentru Pescuit si Cercetari marine.

Cu precautie, colega ei, Melina Marcou, inoata prin aceste grote pentru a verifica prezenta acestor animale "cruciale pentru ecosisteme" si pentru a le filma cu o camera ascunsa. Specialista implora publicul sa evite aceste pesteri, pentru a nu speria focile, obligandu-le sa porneasca in cautarea altei case.

Dar doua proiecte imobiliare gandite in apropierea habitatului focilor, clasat zona Natura 2000 de Uniunea Europeana, a scandalizat opinia publica. "Este o monstruozitte", a lansat Mandie Davies, un britanic din Pegaia, in vestul insulei, aratand sase vile de lux contruite deasupra grotelor.

Unul dintre imobile se afla la numai 25 de metri de mare, iar primarul orasului Pegeia, Marinos Lambrou, nu intelege cum Ministerul mediului a aprobat un astfel de proiect, care incalca nu doar Conventia de la Bercelona privind protectia Mediterane, dar si legilslatia cipriota, care prevede, pentru astfel de cazuri, o zona de 91 de metri.

Functionarii statului se apara si, fara sa-si dezvaluie numele, declara agentiilor de presa ca dosarul a cuprins harti vechi, care nu iau in calcul eroziunea si care lasa impresia ca vilele se afla mult mai departe de mal. Intre timp, buldozerele dezvoltatorului au distrus o parte din stancile din piatra alba, pentru amenajarea unei plaje ilegale.

Scandalul a ajuns la UE care evalueaza o plangere depusa impotriva acestor proiecte. Dar dezvoltatorul incearca sa le apere, promitand pasapoarte europene celor care investesc peste doua milioane de euro. Sunt vizati, in primul rand, rusii si chinezii.