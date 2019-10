Circa 60% dintre femeile din Europa au fost victime ale sexismului la locul de muncă

Circa 60% dintre femeile din Europa susţin că au fost victimele unei forme de violenţă sexuală sau sexistă la locul de muncă, potrivit unui studiu al IFOP, realizat pe un eşantion de 5.000 de femei din cinci ţări.



Pentru persoanele în cauză, fenomenul nu este neapărat o amintire îndepărtată: 21% dintre ele spun că au avut de a face cu un astfel de tratament în cursul ultimului an, procentul ajungând la 42% în rândul celor cu vârste sub 30 de ani.

Aproximativ 11% dintre respondente (9% în Franţa şi 15% în Spania) susţin chiar că au avut un raport sexual forţat sau nedorit cu cineva din mediul lor profesional. Cifra care scoate în evidenţă zona gri care poate exista în jurul consimţământului, atunci când acesta poate fi obţinut într-un context de subordonare, intimidare sau manipulare, susţin autorii cercetării, realizate în Franţa, Germania, Italia, Maria Britanie şi Spania.



Violenţele sexiste care ar putea părea cele mai puţin grave sunt cele mai frecvente: 46% dintre femei au avut parte de fluierături, gesturi sau comentarii grosiere sau priviri indecente, rata urcând până la 56% în Germania. Dintre acestea, 26% susţin că s-au confruntat cu astfel de gesturi sau cuvinte în mod repetat.



În plus, 9% dintre femei spun că au suferit cel puţin o dată presiuni din partea unui coleg pentru a obţine de la ele un act de natură sexuală, cum ar fi un raport sexual în schimbul unui loc de muncă sau al unei promovări.



Autorii acestor gesturi sau cuvinte deplasate nu sunt neapărat superiori, pot fi colegi de acelaşi nivel ierarhic, sau chiar persoane din exteriorul societăţii, precum furnizori. Au existat și situaţii în care femeilor li s-au oferit cadouri jenante.



Numai 13% dintre femeile care au fost atinse şi 16% dintre cele asupra cărora s-au făcut presiuni pentru raporturi sexuale spun că au discutat cu un interlocutor capabil să rezolve problema la nivel intern, precum un superior ierarhic sau un sindicalist.



AGERPRES