Comisia Europeană condamnă violenţele din Irlanda de Nord, unde joi o jurnalistă a fost ucisă

Comisia Europeană a condamnat vineri evenimentele violente petrecute joi noaptea la Londonderry, în Irlanda de Nord, unde o jurnalistă a fost ucisă de gloanţe, transmite AFP.



''Am văzut informaţiile privind incidentul teribil care a avut loc ieri în Irlanda de Nord, ce a dus la moarte unei jurnaliste. Condamnăm o astfel de violenţă'', a declarat un purtător de cuvânt al executivului comunitar pentru agenţia de presă franceză.



Femeia împuşcată mortal joi seara la Londonderry era o ziaristă considerată o "speranţă" a jurnalismului de investigaţie şi cu doar câteva ore înainte de a fi ucisă transmitea pe Twitter despre "nebunia absolută" din oraşul nord-irlandez.



Lyra McKee, în vârstă de 29 de ani, a devenit cunoscută în 2014, după ce a postat pe blog o "Scrisoare către mine la 14 ani", despre problemele adolescenţilor homosexuali din Belfast. Ulterior, scrisoarea sa a devenit scenariu de film de scurt-metraj, în 2018 McKee şi-a publicat un prim volum intitulat "Angels With Blue Faces" consacrat conflictului nord-irlandez, iar anul viitor editura Faber&Faber urmează să-i publice ultima carte, The Lost Boys.



Potrivit BBC, jurnalista a fost ucisă în contextul protestelor lansate de disidenţi republicani în urma unor raiduri ale poliţiei în cartierul Creggan din Londonderry, joi seara. O maşină a poliţiei lângă care se afla McKee a fost ţinta unor tiruri, în jurul orei locale 11 p.m.

