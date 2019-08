Comisia Europeană: Londra trebuie să-şi onoreze angajamentele financiare chiar şi după un Brexit fără acord

Uniunea Europeană se aşteaptă ca Regatul Unit să-şi onoreze, chiar şi în cazul unui Brexit fără acord, toate obligaţiile sale financiare asumate în timpul apartenenţei sale la blocul comunitar, a afirmat luni o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, potrivit Reuters.



Declaraţia survine după ce premierul britanic Boris Johnson a spus că, dacă Regatul Unit iese din UE fără un acord, ţara nu va mai datora 39 de miliarde de lire sterline către bugetul comunitar, aşa cum convenise fostul premier Theresa May.



''Toate angajamentele care au fost asumate de cele 28 de state membre trebuie să fie onorate. Acest lucru este valabil de asemenea şi în special în cazul unui scenariu fără acord, când este de aşteptat ca Regatul Unit să continue să-şi onoreze angajamentele făcute în timpul apartenenţei la Uniunea Europeană'', a declarat purtătoarea de cuvânt Mina Andreeva.



''Achitarea datoriilor este crucială pentru începerea unei noi relaţii de pe o poziţie corectă, bazată pe încredere mutuală'', a continuat reprezentanta CE, adăugând că această chestiune nu a fost evocată oficial de Londra până acum.



Boris Johnson a promis să scoată Regatul Unit din UE la 31 octombrie acest an chiar dacă Londra şi Bruxellesul nu încheie un nou acord de retragere. Acordul convenit de UE şi fostul premier Theresa May a fost respins de trei ori de parlamentul britanic.



Principalul punct de divergenţă este aşa-numita ''plasă de siguranţă'', clauza din acordul de retragere ce are drept scop prevenirea reintroducerii post-Brexit a unei frontiere fizice între Republica Irlanda - ţară membră a Uniunii Europene - şi provincia britanică Irlanda de Nord.

AGERPRES