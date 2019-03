Comisia Europeană: Un Brexit fără acord este un scenariu probabil

O ieşire fără un acord a Regatului Unit din Uniunea Europeană pe 12 aprilie este ''totuşi un scenariu probabil'', a reacţionat vineri o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, după votul de vineri al parlamentului britanic care a respins pentru a treia oară acordul de retragere negociat de premierul britanic Theresa May cu Bruxelles-ul, transmite AFP.



''Îi va reveni Regatului Unit să indice calea de urmat înaintea acestei date'' de 12 aprilie, noua dată limită pentru Brexit, stabilită iniţial pentru 29 martie, a spus reprezentanta executivului UE.



''Un scenariu (de Brexit) fără acord pe 12 aprilie este totuşi un scenariu probabil'', a menţionat ea, subliniind că UE este ''deplin pregătită''.



După votul de vineri din Camera Comunelor, preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat că, în cazul în care premierul britanic Theresa May nu reuşeşte să obţină până la 12 aprilie sprijinul parlamentului pentru acordul de retragere, Europa va decide împreună cu Regatul Unit calendarul retragerii.



Şeful statului francez a apreciat că riscul unui Brexit fără acord pe 12 aprilie este unul real. ''În acel moment, va trebui să decidem asupra calendarului de pus în aplicare (o ieşire fără acord) (...) şi de aceea vom accelera faza finală a pregătirilor'', a explicat Macron. În opinia sa, dintre toate ţările afectate direct de absenţa unui acord, Franţa este cel mai bine pregătită.



La rândul său, premierul olandez Mark Rutte a menţionat că Regatul Unit ar putea părăsi UE fără un acord.



''Riscul unui Brexit fără acord este foarte real. Una dintre cele două căi către un Brexit ordonat pare acum închisă. Acest lucru ne lasă cealaltă cale, care înseamnă ca până la 12 aprilie britanicii să spună clar ce vor'', a adăugat Rutte.



Parlamentul britanic a respins vineri, pentru a treia oară, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Documentul a fost respins cu 286 de voturi pentru şi 344 de voturi împotrivă.



După anunţarea rezultatului votului, premierul britanic Theresa May şi-a exprimat profundul regret că acordul convenit cu Bruxelles-ul a eşuat, avertizând că implicaţiile vor fi ''grave''. Şefa executivului de la Londra a spus că singura opţiune juridică existentă în prezent este ieşirea din Uniunea Europeană în data de 12 aprilie şi a menţionat că nu este timp suficient pentru a conveni sau a ratifica un acord. AGERPRES