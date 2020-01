Compania aeriană poloneză LOT va cumpăra Condor, subsidiara operatorului britanic Thomas Cook

Compania aeriană poloneză LOT va cumpăra compania germană Condor, subsidiara touroperatorului britanic Thomas Cook, potrivit mai multor surse din apropierea acestui dosar.



Condor a refuzat să comenteze dar a anunţat că va organiza o conferinţă de presă la ora 10.00 GMT, împreună cu noul său proprietar, pentru un anunţ important cu privire la viitorul companiei şi al celor aproximativ 5.000 de angajaţi. Numele cumpărătorului nu este precizat în comunicatul de presă.



După falimentul Thomas Cook, în luna septembrie a anului trecut, Condor a putut să funcţioneze graţie unui credit punte în valoare de 380 milioane euro de la Guvernul german, care i-a permis să caute un cumpărător.



Condor, companie care concurează cu Lufthansa şi TUI fly, a înregistrat profituri în ultimii ani şi este un partener important de afaceri pentru touroperatorii germani. În ultima perioadă, angajaţii Condor au fost nevoiţi să accepte unele restructurări pentru a face compania mai atractivă pentru un cumpărător. Obiectivul directorului general Ralf Teckentrup a fost acela de a îmbunătăţi perspectivele de profit prin reducerea costurilor şi, dacă este posibil, să vândă compania ca o singură entitate.



LOT este o companie membră a Star Alliance. În 2019, pentru al patrulea an la rând, LOT a raportat o creştere puternică a numărului de pasageri. Compania poloneză a transportat peste 10 milioane pasageri anul trecut, cu 1,3 milioane mai mulţi decât în 2018. Potrivit reprezentanţilor companiei, LOT este o companie profitabilă dar nu a oferit cifre detaliate. În prezent LOT are o flotă de 80 de avioane în timp ce Condor are o flotă de aproape 60 de avioane.

AGERPRES