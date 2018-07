Concluzia întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin: Înfrățirea între popoare

La terminarea summit-ului dintre Donald Trump și Vladimir Putin, cei doi lideri au susținut o conferință de presă în care au vorbit despre subiectele atinse în timpul discuțiilor.

Atât Vladimir Putin cât și Donald Trump și-au exprimat mulțumirea față de modul în care au decurs discuțiile. Cei doi lideri au atins subiecte sensibile precum, Siria, peninsula Crimeea și prezumtivul amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA.

Potrivit lui Putin, întâlnirea a marcat primii paşi spre reinstalarea încrederii "la un nivel acceptabil şi revenirea la nivelul anterior de interacţiune în toate problemele de interes comun".



Putin a subliniat că "negocierile cu (preşedintele Trump) au avut loc într-o atmosferă deschisă şi constructivă", menţionând însă că "este clar pentru toată lumea că relaţiile internaţionale trec printr-o perioadă dificilă", "războiul rece s-a încheiat de mult, situaţia de pe plan mondial s-a schimbat drastic, iar Rusia şi SUA se confruntă azi cu provocări total diferite".

Rusia nu s-a amestecat în alegerile prezidenţiale din SUA din 2016 şi nu are vreo astfel de intenţie, a declarat luni preşedintele rus Vladimir Putin, în conferinţa de presă comună cu omologul său american Donald Trump după întrevederea lor de la Helsinki, transmite Reuters.



''Preşedintele Trump a abordat tema aşa-numitului amestec al Rusiei (în alegerile din 2016 din Statele Unite). A trebuit să repet ce am mai spus: faptul că Rusia nu a interferat niciodată şi nu are nicio intenţie de a interfera'', a spus Putin, care a calificat informaţiile privind amestecul Moscovei drept un 'complet nonsens'.



Întrebat fiind dacă a dorit ca Donald Trump că câştige alegerile prezidenţiale americane din 2016, Vladimir Putin a răspuns: ''Da, am dorit''.



''Am propus să luăm în considerare construirea unei filosofii a relaţiilor bilaterale pe termen lung. Avem discuţii bune, am început să ne înţelegem mai bine între noi'', a adăugat liderul rus.



De partea sa, preşedintele american Donald Trump a afirmat că a discutat detaliat cu Vladimir Putin despre acest subiect.



''Am discutat mult despre asta. El (Vladimir Putin) a negat astăzi extrem de clar şi categoric' o interferenţă a Rusiei în alegerile din SUA, a menţionat Trump în conferinţa de presă comună cu omologul său rus.



Serviciile de informaţii americane cred că Moscova a acţionat pentru a influenţa scrutinul prezidenţial din 2016 din SUA, în care republicanul Donald Trump a ieşit câştigător în dauna candidatei democrate Hillary Clinton.

Știre în curs de actualizare.