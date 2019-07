Confruntare nucleară între Trump și May

shealah craighead

Mascată cu greu în ultimul an prin invocarea tradiționalei alianțe britanico-americane, relația plină de animozitate dintre președintele Donald Trump și premierul Theresa May a erupt cu violență la începutul acestei săptămâni, odată cu izbucnirea scandalului legat de divulgarea părerilor deplorabile ale ambasadorului Marii Britanii în SUA despre șeful administrației de la Washington. Trump și-a vărsat nervii pe May, după ce aceasta a decis să-și apere ambasadorul.

Vizibil iritat de sprijinul exprimat luni de Theresa May pentru ambasadorul Regatului Unit în SUA, Kim Darroch, Donald Trump a lansat un atac fără precedent asupra șefei guvernului de la Londra, la două zile după dezvăluirea conținutului unor depeșe în care diplomatul îl caracteriza pe liderul american drept o persoană „instabilă” și „incompetentă”. „Am fost extrem de critic în privința modului în care Marea Britanie și premierul Theresa May au gestionat Brexit. Ce încurcătură au creat ea și reprezentanții săi! I-am spus cum ar fi trebuit să procedeze, dar ea a decis să facă altfel”, a răbufnit Trump pe Twitter, la scurt timp după ce, în aceeași zi, May își exprimase dezacordul față de aprecierile lui Darroch, precizând însă imediat că are deplină încredere în ambasadorul său, în vârstă de 65 de ani, unul dintre cei mai experimentați diplomați britanici, care și-a început mandatul la Washington în 2016, înainte de victoria lui Trump la Casa Albă. „Nu îl cunosc pe ambasador, dar acesta nu este nici apreciat, nici binevenit în SUA. Nu vom mai avea contacte cu el!”, și-a continuat Trump atacurile prin intermediul Twitter. „Vestea bună pentru minunații oameni din Regatul Unit este că, în curând, ei vor avea un nou prim-ministru”, a adăugat el, referindu-se la anunțata plecare a Theresei May din fruntea guvernului de la Londra. Comentariile de o violență fără precedent ale liderului american nu au rămas fără răspuns. La scurt timp după formularea lor, un purtător de cuvânt al executivului britanic a declarat sec: „Sir Kim Darroch continuă să se bucure de sprijinul deplin al premierului”. „Am transmis destul de clar Statelor Unite cât de regretabilă este această scurgere de informaţii (…) Selecția extraselor publicate nu reflectă apropierea relaţiei bilaterale şi stima pe care o acordăm acestei relații (…) În acelaşi timp, am subliniat cât de important este ca ambasadorii să fie în măsură să ofere evaluări corecte, fără fard, asupra vieţii politice din ţara în care se află la post”, a afirmat purtătorul de cuvânt al premierului care va pleca din fruntea guvernului la sfârșitul acestei luni. Ieri, Trump a revenit pe Twitter, ținând să aibă ultimul cuvânt: „Ambasadorul ciudat pe care Regatul Unit l-a impus în SUA nu este o persoană în privinţa căreia să fim încântaţi; este un tip foarte prost!”

Scandal premeditat

Potrivit mass-media britanice, scurgerile de informații din presă, care au provocat acest scandal, sunt puse pe seama susținătorilor unui Brexit dur, în cadrul unei lupte strânse pentru putere care se dă în interiorul Partidului Conservator. În urma acestei lupte va fi stabilit succesorul Theresei May. Deocamdată, pe lângă relevarea animozității dintre Trump și May, scandalul dinamitează eforturile Londrei de a încheia un acord comercial preferențial cu SUA, în încercarea de a atenua efectele ieșirii din UE.

„Guvernul britanic s-a aflat în fața unei dileme: fie să-și aducă ambasadorul acasă, sub presiunea SUA, fiind acuzat de slăbiciune, fie să-l apere, riscând deteriorarea relațiilor bilaterale”.

BBC