Consiliul UE defineşte principiile şi priorităţile pentru viitorul sistemelor energetice în cadrul uniunii energetice

Lucian Alecu

Consiliul UE a adoptat marţi un set de concluzii privind viitorul sistemelor energetice în cadrul uniunii energetice, concluzii care identifică priorităţile şi principiile care vor sta la baza elaborării politicilor viitoare menite să asigure tranziţia energetică spre un sistem energetic accesibil din punct de vedere financiar, sigur, competitiv, securizat şi durabil, informează un comunicat de presă.



"Concluziile asupra cărora am convenit astăzi oferă o viziune asupra politicii energetice în UE până în 2030 şi ulterior. Am subliniat îndeosebi faptul că este important să ne concentrăm eforturile şi să sporim investiţiile în domeniul infrastructurilor, al tehnologiilor inovatoare, al interconectării sectoarelor şi al integrării sectoriale. În acelaşi timp, trebuie să ne asiguram că cetăţenii şi întreprinderile se află în centrul procesului de tranziţie energetică garantând acceptarea socială şi competitivitatea internaţională", a declarat ministrul Energiei din România, Anton Anton.



În concluziile sale, Consiliul invită Comisia să ţină seama de principiile evidenţiate în text atunci când prezintă noi propuneri legislative. De asemenea, în textul concluziilor i se solicită Comisiei să efectueze o analiză a tehnologiilor de interconectare a sectoarelor şi de integrare sectoriala şi să reflecte eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor UE în domeniul energiei şi al climei în contextul unei eventuale revizuiri viitoare a normelor UE privind ajutoarele de stat.



Textul concluziilor a fost elaborat de preşedinţia română a Consiliului UE pe baza unei dezbateri a miniştrilor Energiei din cadrul unei reuniuni informale care a avut loc la Bucureşti, la 2 aprilie 2019. Acesta a fost discutat pe larg cu ocazia mai multor reuniuni ale Grupului de lucru pentru energie şi în cadrul Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi la 12 iunie 2019.



Ministrul Energiei, Anton Anton, a prezidat marţi, la Luxemburg, ultima reuniune a Consiliului Transporturi, Telecomunicaţii şi Energie (TTE) sub actualul mandat al Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.

AGERPRES