Consumul recreațional de marijuana a devenit legal în Canada

Posesia și consumul recreațional de canabis au devenit legale în Canada, astfel țara a devenit a doua din lume, după Uruguay care a legalizat consumul de marijuana. Uruguay a făcut această mișcare în 2013.

Un oficial federal din Canada a spus că țara îi va tolera pe cei care dețin un maximum de 30 de grame de marijuana, potrivit The Guardian. Anunțul oficial a fost făcut miercuri.

Folosirea canabisului în scop medicinal este legală în Canada din 2001, iar guvernul lui Justin Trudeau a petrecut doi ani pentru a trece la legalizarea consumului recreațional. Scopul este de a schimba percepția populației cu privire la consumul de marijuana, dar și de a introduce piața neagră în legalitate.

Piața pentru canabis s-a dechis miercuri, la miezul nopții, iar cozile la magazine au început să se formeze de atunci.

Cel puțin 111 de magazine care vor comercializa marijuana vor fi deschise în toată țara, potrivit Associated Press. În schimb, niciun magazin nu va fi deschis în Ontario.

First legal purchase of cannabis made in Newfoundland and Labrador, marking end of prohibition https://t.co/9rqdknvRH7 pic.twitter.com/j44NPcRWoi