Copiii salvaţi din peştera din Thailanda au vorbit despre "miracolul" salvării

Cei 12 copii şi antrenorul lor de fotbal ce au fost salvaţi după mai bine de două săptămâni petrecute într-un sistem de peşteri din Thailanda, unde au rămas blocaţi în condiţiile creşterii apelor din cauza ploilor abundente, au descris "miracolul" salvării, miercuri, într-o conferinţă de presă, transmite AFP.



"Deodată, am auzit vocile unor oameni", a declarat Adul Sam-On, 14 ani, copilul care le-a răspuns, în limba engleză, scafandrilor britanici care au descoperit grupul de fotbalişti şi pe antrenorul lor, după 9 zile în care au pierdut contactul cu exteriorul. "Creierul meu nu mai funcţiona prea bine după atâtea zile fără hrană", a adăugat el, invocând miracolul că au fost găsiţi şi salvaţi.



Copiii şi antrenorul lor nu au mâncat nimic, au băut doar apă scursă pe stalactite şi s-au rugat. "Am băut doar apa care se scurgea pe roci", a povestit unul dintre copii.



Pentru a scăpa, "am încercat să săpăm, crezând că nu putem rămâne în aşteptarea autorităţilor", însă degeaba, a adăugat antrenorul echipei de fotbal, Ekkapol Chantawong, 25 de ani, singurul adult din grup.



Echipa de fotbal a "Mistreţilor" a rămas blocată din 23 iunie şi până în data de 10 iulie în sistemul de peşteri Tham Luang, unul dintre cele mai mari din Thailanda.



Ei au fost găsiţi de nişte scafandri salvatori britanici, după 9 zile, la distanţa de 4 kilometri faţă de intrarea în peşteră, pe un promotoriu din roci, prizonieri din cauza creşterii nivelului apelor din peşteră.



Copiii salvaţi, purtând toţi tricouri cu câte un mistreţ imprimat, emblema echipei de fotbal din care fac parte, au schimbat câteva pase chiar în sala în care a fost organizată conferinţa de presă.



Ei au povestit şi că au avut posibilitatea de a urmări finala Campionatului Mondial de Fotbal de duminică, de la Moscova, din spitalul unde au fost internaţi după salvare şi au susţinut că-şi doresc să devină fotbalişti profesionişti.



Purtătorul de cuvânt al guvernului thailandez, Sunsern Kaewkumnerd, a declarat că speră ca după această conferinţă de presă copiii salvaţi din peşteră să-şi reia vieţile normale, fără a mai fi deranjaţi de presă.



Conferinţa de presă denumită oficial "Întoarcerea acasă a mistreţilor" a fost transmisă în direct de de televiziuni. Recomandările medicilor de a-i ţine pe copii la distanţă de presă timp de cel puţin o lună vor fi dificil de respectat, ţinând cont de interesul media pentru acest subiect ce va fi exploatat şi de Hollywood. Cel puţin două filme despre salvarea "mistreţilor" vor fi turnate la Hollywood.



Membrii familiilor copiilor au încercat, la rândul lor, să ţină presă la distanţă şi să se concentreze pe evenimentul fericit al salvării lor. "Este cea mai frumoasă zi din viaţa mea", a declarat miercuri, pentru AFP, Khameuy Promthep, bunica căpitanului echipei de fotbal, Duangphet ('Dom'), în vârstă de 13 ani.



Copiii au transmis miercuri condoleanţe familiei scafandrului thailandez care şi-a pierdut viaţa în cursul operaţiunii de salvare.

AGERPRES