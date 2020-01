Coreea de Nord: Kim are 'sentimente personale bune' faţă de Trump, dar nu e suficient pentru revenirea la discuţii

Coreea de Nord a primit felicitări aniversare pentru liderul său Kim Jong Un de la preşedintele american Donald Trump, însă relaţia personală dintre aceştia nu este suficientă pentru o revenire la discuţii, conform unui comunicat publicat sâmbătă de agenţia oficială nord-coreeană KCNA, transmite Reuters.



Deşi Kim ar putea să-l placă pe Trump în plan personal, el nu îşi va conduce ţara pe baza sentimentelor personale, a afirmat în comunicat Kim Kye Gwan, consilier în Ministerul de Externe de la Phenian.



'Deşi Preşedintele Kim Jong Un are sentimente personale bune faţă de Preşedintele Trump, acestea sunt, în adevăratul înţeles al cuvântului, ''personale''', a indicat Kim Kye Gwan.



'Am fost înşelaţi de Statele Unite, fiind prinşi într-un dialog cu ele timp de peste un an şi jumătate, iar acesta a fost timp pierdut pentru noi', a adăugat oficialul.



Coreea de Nord nu va discuta propuneri precum cele prezentate de Trump la ultimul summit cu Kim, a mai spus consilierul.



Potrivit acestuia, Phenianul nu va renunţa la instalaţiile sale nucleare în schimbul unei ridicări parţiale a sancţiunilor, şi va reveni la discuţii doar atunci când SUA vor face concesii.



După o apropiere în 2018, negocierile legate de programul nuclear nord-coreean sunt în impas după eşecul summitului din februarie de la Hanoi între Kim şi Trump.



Preşedintele american Donald Trump i-a trimis un mesaj de felicitare cu ocazia zilei de naştere liderului nord-coreean Kim Jong Un, a anunţat vineri consilierul pentru securitate naţională al Coreei de Sud, Chung Eui-Yong.



Chung, care s-a întâlnit săptămâna aceasta cu Donald Trump la Washington, le-a spus jurnaliştilor că i s-a dat un mesaj pentru a fi transmis în Coreea de Nord şi că acesta a fost remis joi.AGERPRES