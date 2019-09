Diplomat român, în cursa pentru postul de director general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică

Dean Calma / IAEA

Diplomatul român Cornel Feruţă i-a informat miercuri pe angajaţii Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (IAEA) că a decis să intre în cursă pentru a deveni următorul director general al Agenţiei, ceea ce duce numărul candidaţilor la trei de pe trei continente, transmite Reuters.



În luna iulie a acestui an, directorul general al IAEA, Yukiya Amano, a decedat în contextul în care se pregătea se demisioneze anticipat din cauza unei afecţiuni medicale care i-a provocat probleme în ultimul an. Adjunctul său, diplomatul român Cornel Feruţă, este în prezent director general interimar al IAEA şi acum concurează pentru postul de director general deplin.



Pentru acelaşi post concurează şi Rafael Grossi, un veteran în domeniul diplomaţiei nucleare, şi în prezent ambasadorul Argentinei la IAEA.



În paralel, după mai multe săptămâni de speculaţii cu privire la o posibilă candidatură, Lassina Zerbo din Burkina Faso, care în prezent conduce Organizaţia Tratatului de interzicere a testelor nucleare cuprinzătoare (CTBTO), i-a informat şi el pe angajaţii CTBTO că a decis să concureze pentru postul de director general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.



Potrivit Reuters, diplomatul român Cornel Feruţă ar fi comunicat statelor membre IAEA că el reprezintă "continuitatea, credibilitatea, imparţialitatea şi transparenţa", în timp ce argentinianul Rafael Grossi a promis că va asigura "transparenţa şi un dialog fluid şi continuu cu toţi", o aluzie la ceea ce unii diplomaţi au numit secretomania excesivă din mandatul lui Yukiya Amano.



Diplomaţii care urmăresc activitatea IAEA nu se aşteaptă la o schimbare majoră cu privire la modul în care Agenţia gestionează cele mai fierbinţi dosare, precum inspecţiile din Iran şi revenirea sa în Coreea de Nord.



Lassina Zerbo, 55 de ani, a provocat critici din partea Rusiei luna trecută când a spus că staţiile de monitorizare din Rusia ale CTBTO au fost oprite după o explozie misterioasă care a avut loc cu ocazia unui test al unui motor de rachetă. De asemenea, Zerbo a publicat pe contul său de Twitter o simulare cu privire la posibila direcţia urmată de un nor de gaz provenit de la explozie. Toate acestea au alimentat speculaţiile că Rusia încearcă să ascundă informaţii cu privire la natura exploziei, care a generat o creştere a radioactivităţii într-un oraş din apropiere.



Termenul limită până la care cei interesaţi de postul de director general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică trebuie să îşi depună candidatura este joi. Consiliul guvernatorilor IAEA intenţionează să aleagă un succesor al lui Yukiya Amano în cursul lunii octombrie.

AGERPRES