Coronavirus. China amână pe termen nelimitat începerea semestrului al doilea în şcoli şi universităţi

China, angajată în lupta sa împotriva epidemiei ucigaşe de coronavirus, a amânat pe termen nelimitat începerea semestrului de primăvară în şcoli, colegii, licee, universităţi şi instituţii de învăţământ superior din ţară, a informat marţi Ministerul chinez al Educaţiei, notează AFP.



În timp ce elevii şi studenţii se află în prezent în vacanţa de Anul Nou chinez, data reluării cursurilor va fi stabilită de autorităţi potrivit localizării instituţiilor, a adăugat ministerul într-o circulară, fără alte precizări.



Pe de altă parte, ambasadorul chinez la ONU, Zhang Jun, i-a dat luni asigurări secretarului general al ONU, Antonio Guterres, că ţara sa "are o capacitate totală şi încrederea că va câştiga lupta împotriva epidemiei" de pneumonie virală, potrivit unui comunicat al misiunii diplomatice chineze la Naţiunile Unite.



În cursul unei întrevederi la sediul organizaţiei, Zhang Jun a recunoscut că ţara sa se află "într-un moment crucial", expunându-i secretarului general al Naţiunilor Unite situaţia şi mijloacele puse în aplicare de Beijing pentru a lupta împotriva maladiei.



"China acţionează cu comunitatea internaţională într-un spirit de deschidere, transparenţă şi coordonare ştiinţifică", a dat asigurări diplomatul chinez. "Cu un mare sentiment de responsabilitate, China nu precupeţeşte niciun efort pentru a opri răspândirea bolii şi a salva vieţi", a adăugat el.



Potrivit comunicatului chinez, Antonio Guterres i-a răspuns că ONU are "încredere deplină în capacitatea Chinei de a controla epidemia şi este pregătită pentru a oferi orice sprijin şi ajutor necesar".



La solicitarea AFP, serviciul de comunicare al secretarului general al Naţiunilor Unite a informat că nu are de făcut niciun comentariu suplimentar la comunicatul chinez.



În timp ce neliniştea creşte în întreaga lume în faţa epidemiei, guvernul de la Beijing a făcut cunoscut marţi că bilanţul epidemiei de pneumonie virală s-a înrăutăţit în China la 106 morţi şi 1.291 de noi cazuri confirmate.

AGERPRES