Coronavirus. Qantas Airways şi Air New Zealand îşi suspendă zborurile directe în China începând cu 9 februarie

Qantas Airways şi Air New Zealand au anunţat că îşi vor suspenda cursele directe din Australia spre China continentală de la 9 februarie, drept răspuns la restricţiile de călătorie impuse de unele ţări din cauza crizei coronavirusului, relatează Reuters.



Zborurile directe ale companiei aeriene australiene de la Sydney la Beijing şi de la Sydney la Shanghai vor fi oprite până pe 29 martie, a anunţat aceasta într-un comunicat dat publicităţii sâmbătă.



Zborurile din Australia spre Hong Kong nu vor fi afectate de decizie, a precizat Qantas, care a avertizat, de asemenea, că data de 9 februarie va fi revizuită şi că ar putea fi devansată în funcţie de cererea din partea clienţilor.



Air New Zealand a precizat că cursa sa pe relaţia Auckland - Shanghai va fi întreruptă în aceeaşi perioadă ca şi zborurile Qantas.



Qantas a menţionat că decizia a fost luată după ce Singapore şi SUA au anunţat vineri măsuri mai dure de intrare în ţările lor pentru persoanele care au călătorit recent în China continentală.



"Aceste restricţii de intrare prezintă provocări semnificative pentru programarea echipajelor care operează aceste servicii, ducând la nevoia de a suspenda temporar aceste zboruri", a precizat linia aeriană.



Responsabilul pentru integritate operaţională al Air New Zealand, căpitanul David Morgan, a spus că decizia a fost luată în urma restricţiilor de călătorie şi a unui declin în contractarea biletelor în avans pentru următoarele două luni.



Qantas a anunţat anterior că cursa sa către Beijing, care era programată de cinci ori pe săptămână, va lua sfârşit pe 23 februarie, dar acum data va fi devansată pe 9 februarie.



Qantas şi Air New Zealand se alătură astfel unul număr tot mai mare de companii aeriene internaţionale care anulează sau reduc drastic numărul zborurilor spre China continentală din cauza coronavirusului.



American Airlines a anunţat vineri anularea imediată a zborurilor spre Beijing şi Shanghai până pe 27 martie, deşi va continua cursele aeriene spre Hong Kong.



Aproape 10.000 de zboruri au fost suspendate de la izbucnirea epidemiei de coronavirus din China, potrivit firmei de analiză a datelor Cirium.

