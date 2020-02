Creștere surprinzătoare a rezervelor valutare ale Chinei. Disputa comercială cu SUA a luat sfârșit

Rezervele valutare ale Chinei au înregistrat o creştere surprinzătoare în luna ianuarie, în contextul în care yuanul chinez s-a apreciat, după ce Beijingul şi Washingtonul au semnat o primă fază a unui acord comercial, punând capăt unei dispute comerciale care a durat 18 luni şi a afectat creşterea economiei mondiale,



În luna ianuarie 2020, rezervele valutare ale Chinei, deja cele mai mari din lume, s-au majorat cu 7,57 miliarde de dolari, până la 3.115 miliarde dolari, arată datele publicate vineri de Banca Centrală a Chinei. Economiştii intervievaţi de Reuters se aşteptau ca rezervele Chinei să scadă în luna ianuarie cu 7,92 miliarde dolari, până la 3.110 miliarde dolari.



Administraţia de Stat pentru Schimb Valutar din China (SAFE) a subliniat că majorarea din luna ianuarie se datorează fluctuaţiilor cursului de schimb şi preţurilor pentru activele străine pe care China le deţine. SAFE a adăugat că impactul epidemiei de coronavirus asupra economiei chineze va fi doar unul temporar.



La finele lunii ianuarie 2020, China deţinea o cantitate de 62,64 milioane de uncii de aur, nemodificată în raport cu situaţia de la finele anului 2019. În schimb, valoarea rezervei de aur a Chinei a crescut până la 99,24 miliarde dolari la finele lunii ianuarie, de la 95,406 miliarde dolari la finele anului 2019.



Restricţiile dure impuse mişcărilor de capital au ajutat China să ţină sub control ieşirile de fonduri în ultimul an, în pofida războiului comercial cu SUA şi a încetinirii ritmului de creştere a economiei chineze. În plus, creşterea investiţiilor străine în acţiunile şi obligaţiunile chineze au contribuit şi ele la majorarea intrărilor.

AGERPRES