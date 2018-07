Criză la Londra după demisia lui Davis

Guvernul conservator al Marii Britanii, condus de Theresa May, este cufundat în criză, după demisia ministrului pentru Brexit, David Davis, slăbind poziţia premierului britanic în negocierile asupra ieşirii din UE.

Demisia lui Davis lasă „o gaură adâncă la vârful ministerului pus în funcţiune de May pentru a planifica şi negocia ieşirea Marii Britanii din UE”, scrie jurnalistul Jack Blanchard, pe site-ul „Politico”. „Lucru şi mai îngrijorător pentru Downing Street, demisia o pune pe May în poziţie de vulnerabilitate, în timp ce alţi miniştri pro-Brexit se întreabă dacă ar trebui să-i urmeze exemplul lui Davis şi să încerce să provoace căderea guvernului”, adaugă el. Davis, un eurosceptic convins în vârstă de 69 de ani, a demisionat duminică, la două zile după o reuniune a Theresei May cu miniştrii săi, care a dus la anunţarea unui acord privind dorinţa Londrei de a menţine o relaţie comercială strânsă cu UE. În scrisoarea de demisie, Davis estimează că această cale nu va permite să se realizeze lucrurile pentru care britanicii au votat. „Vom fi într-o poziţie slabă pentru a negocia” cu Bruxelles-ul, a apreciat el. Ieri, la BBC, Davis a spus că May va supravieţui plecării sale, afirmând că el nu are intenţia, în acest stadiu, de a-i disputa leadership-ul. "Dacă aş fi dorit căderea guvernului condus de Theresa May, acesta nu ar fi fost un moment bun", a declarat el. May l-a numit ieri pe Dominic Raab în postul de ministru pentru Brexit. Raab (44 de ani) a fost secretar de stat pentru locuinţe şi, anterior, pentru justiţie.

Comisia Europeană a anunţat, ieri, că va continua să negocieze cu Londra după demisia lui Davis.