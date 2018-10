Croaţia speră să adere la spaţiul Schengen în 2020

Croaţia se aşteaptă să îndeplinească criteriile tehnice pentru aderarea la spaţiul Schengen de liberă circulaţie până la finalul acestui an şi speră să devină membră în 2020, a afirmat marţi Terezija Gras, secretar de stat în Ministerul de Interne croat, transmite Reuters.



Croaţia este una dintre cele şase membre ale Uniunii Europene care nu fac parte din spaţiul Schengen, format din 22 de ţări UE şi patru non-membre - Norvegia, Islanda, Elveţia şi Liechtenstein.



''Obiectivul nostru este de a îndeplini toate criteriile tehnice până la finalul acestui an. Apoi, Comisia Europeană trebuie să facă o evaluare asupra pregătirii noastre pentru aderare (la Schengen, n.red.), ceea ce noi sperăm că va face până la alegerile viitoare pentru Parlamentul European'', a declarat Terezija Gras pentru Reuters.



Ea a adăugat că apartenenţa la spaţiul Schengen va contribui la îmbunătăţirea securităţii Croaţiei şi a restului Uniunii Europene.



De asemenea, libera circulaţie a cetăţenilor croaţi va fi benefică pentru economie, în special pentru turism, sector care contribuie cu o cincime la PIB-ul Croaţiei.



''Controlul asupra frontierelor externe ale UE este cel mai solicitant aspect al pregătirilor noastre. Am echipat integral graniţa noastră cu Serbia şi acum facem acelaşi lucru la frontiera cu Bosnia'', a explicat reprezentanta MAI croat.



Până la finalul lunii septembrie, numărul de migranţi neautorizaţi în Croaţia a sporit cu peste 30% faţă de anul trecut, când s-au înregistrat 4.800 de persoane. Majoritatea dintre aceşti migranţi provin din Afganistan.



Dacă executivul UE îşi va da avizul, următoarea etapă pentru aderarea Croaţiei la Schengen va fi aprobarea de către Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne al UE. Un potenţial obstacol în acest proces este disputa frontalieră între Zagreb şi Ljubljana, care în 2009 a blocat aderarea Croaţiei la UE din acelaşi motiv.