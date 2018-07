Cum a creat Donald Trump panica la Casa Alba!

François Lacasse

Imediat dupa instalarea la Casa Alba, Donald Trump a dat numarul sau personal de mobil liderilor lumii, scrie Washington Post. Interlocutorii cotidianului au relatat despre socul consilierilor prezidentiali, care s-au vazut nevoiti sa analizeze discutiile astfel purtate dupa ceea ce isi mai amintea seful lor.

Presedintele Trump a negociat cu mai marii acestei lumi de pe telefonul personal, evitand, astfel, canalele oficiale de comunicare, sustine WP, citand surse de la Casa Alba.

Conform protocolului, apelurile liderilor straini catre presedintele SUA sunt planificate din timp, desfasurandu-se dupa un scenariu dinainte elaborat si dupa consultari cu inalti functionari, precum consilierul de probleme de securitate nationala.

De asemenea, pe durata convorbirii, consilierii Administratiei SUA se afla langa presedinte, pentru a-i furniza, in caz de necesitate, alte informatiile de care are nevoie. Intr-un final, discutia este minutios analizata, apoi este pubicata, in rezumat, print-un comunicat oficial.

"Habar nu am stim ce s-a intamplat", a recunoscut unul dintre interlocutorii WP. In cadrul unei astfel de discutii, premierul Canadei, Justin Trudeau, a criticat declaratia lui Trump privind dezechilibrul comercial dintre cele doua tari. Ulterior, cand consilerii au vrut sa afle detalii, Trump le-a povestit care au fost argumentele celor doua parti.

Dupa acest incident, functionarii de la Casa Alba au insistt ca Trump sa respecte legea federala si sa stea de vorba cu liderii lumii la telefonul oficial, care inregistreaza toate discutiile.