Cum a distrus China o retea de spionaj a CIA

In perioada 2010-2012, in China au fost executati cateva zeci de presupusi informatori ai CIA, la scurt timp dupa racolarea unui fost ofiter al spionajului american si dupa spargerea de catre autoritatile chineze a sistemelor de comunicatii intre agenti si serviciul special al SUA. Un sistem pe care CIA il folosise pentru prima data in operatiuni angajate in Orientul Mijlociu, scrie publicatia Foreign Policy.

A fost unul dintre cele mai mari esecuri ale CIA din ultimele decenii: De atunci, numerosi experti s-au intreabat cum a fost posibila distrugerea unei retele de agenti. Dar adevarul incepe sa iasa la lumina. Astfel, dupa aproape sase ani s-a ajuns la concluzia ca, in alegerea sistemului de comunicatii, CIA a dat dovada de multa superficialitate.

"Prea mare a fost convingerea ca totul o sa fie OK, ca suntem intangibili", a declarat pentru Foreign Policy un fost angajat CIA, care a dorit sa-si pastreze anonimatul. Potrivit afirmatiilor sale, "lucrand in China, agentii americani se simteau invincibili". E adevarat, esecul a fost determinat si de alti factori, inclusiv faptul ca, cam in acea perioada China a reusit sa racoleze un fost ofiter CIA, Jerry Chun Shing Lee. De altfel, anul acesta un tribunal federal american l-a gasit vinovat de faptele sale.

Totusi, numai spargerea sistemului de comunicatii al CIA poate explica viteza si precizie cu care au actionat autoritatile chineze in deconspirarea agentilor americani care lucrau in China. "Chinezii nu au mers pe dibuite. Ministerul securitatii de stat a arestat numai pe cine trebuia", a precizat interlocutorul publicatiei Foreign Policy. "Iar cand situatia s-a agravat, s-a actionat si mai rapid", a mentionat el.

Numarul total al agentilor CIA si al celor care se aflau pe orbita lor si pe care autoritatile chineze i-au lichidat in interval de doi ani se ridica la aproximativ 30 de persoane, desi alte surse avanseaza cifre mai ridicate. CIA, FBI si Agentia americana de securitate au refuzat orice comentarii. Nici ambasada Chinei la Washington nu a dorit sa raspunda la intrebarile publicatiei.

Interlocutorul Foreign Policy a relatat ca, intr-o prima faza, spionajul american a fost uluit. CIA a initiat o operatiune de salvare, cativa agenti reusind sa fuga din China. Iar cei ramasi au primit importante sume de bani, in speranta ca vor reusi sa scape.

Cand s-a aflat de spargerea sistemului de comunicatii, CIA si FBI au creat un grup special de investigatii. Astfel, au fost depistate trei potentiale cauze ale esecului: un agent a furnizat autoritatilor chineze informatii legate de reteaua de agenti CIA din China; posibil, unele dintre actiunile spionilor au fost organizate in mod iresponsabil, atragand atentia autoritatilor chineze; sistemul de comunicatii fusese compromis.

Intr-un final, contraspionajul american a ajuns pe urmele lui Lee, fost ofiter CIA si care lucrase o perioada lunga de timp la Beijing. Posibil, el a fost cel care a furnizat informatii. Conform documentelor procuraturii, pentru serviciile sale, Lee a fost recompensat de chinezi cu sute de mii de dolari. In mai anul curent, el a fost declarat vinovat de spionaj in favoarea Chinei.

Totusi, interlocutorul Foreign Policy sustine ca presupusul act de tradare comis de Lee nu poate explica daunele suferite de SUA in China in 2011 si 2012. Sursele de informatii sunt foarte bine protejate, motiv pentru care Lee nu-i putea cunoaste pe toti agentii. Inseamna ca agentiile chineze reusisera sa intre in sistemul de comunicatii cu ajutorul carora spionii ii contacteaza pe oamenii lor de legatura.

Cand ofiterii CIA incep sa lucreze cu o sursa noua, este frecvent utilizat un sistem ultrasecret. Cel folosit in China in acea perioada era accesibil prin internet si era separat de sistemul de baza, intre cele doua elemente neexistand, teoretic, niciun "fir" comun, astfel incat sursele verficate si de incredere sa fie la adapost. A existat insa o greseala: atat sistemul provizoriu, cat si cel de baza aveau aceeasi arhitectura.

Cand s-a constatat ca sistemul provizoriu a fost compromis, a fost verificat si cel de baza, constandu-se "usile" de intrare, dar si numeroase alte hibe care putea fi usor exploatate pentru sustragere de informatii. Acest sistem, testat pentru prima data de americani in Orientul Mijlociu, nu era pentru China, o tara cu un puternic serviciu de spionaj si cu un cu totul alt mediu online, concluzioneaza Foreign Policy.