Cum au manipulat rușii FACEBOOK pentru a propaga mesajele Kremlinului

Facebook a eliminat, joi, peste 250 de pagini controlate de Moscova, sub acuzația de "comportament neautentic coordonat", pagini care se dădeau drept reprezentate ale unor grupuri speciale de interese. De fapt, paginile respective aveau singurul scop de a extinde propaganda agenției de presă a Kremlinului, Rossiya Segodnya, potrivit unor anchetatori în domeniul digital, citați de ABC News.

Campania Kremlinului s-a concentrat pe amplificarea filialei online a Rossiya Segodnya, și anume site-ul Sputnik (n.red. - site care activează și în România), și, de asemenea, cu o amploare mai mică a serviciului său video, denumit Tok. Paginile retrase de Facebook au fost investigate prin intermediul codului lor de sursă deschisă de către Digital Forensics Lab (DFR Lab), care face parte din The Atlantic Council, un think tank american. Iar DFR Lab are un parteneriat cu Facebook.

Deși conținutul paginilor era ocazional cu mesaje politice, cum ar fi postări anti-NATO, sau mesaje de sprijin față de președintele din Tadjikistan, cele mai multe postări aveau o orientare către stilul de viață — despre vreme, despre călătorii, despre femei frumoase. Acea infrastructură a fost de formă, spun cercetătorii.

"Campaniile de influență ale Kremlinului încep prin construirea unei audiențe. În acel fel, ei au deja un bloc de cititor pregătit pentru momentul în care doresc să propage dezinformarea. Această operațiune Sputnik a construit audiența. Dacă ar fi reușit, atunci ar fi creat o piață potențială și mai mare pentru mesajele pro-Kremlin", a declarat Ben Nimmo, reprezentant pentru apărarea informației la DFR Lab. "Acesta a fost un joc al numerelor. Acele pagini au existat pentru a propulsa datele de angajament ale Sputnik".

"Noi lucrăm constant pentru a detecta și opri acest tip de activitate pentru că nu dorim ca serviciile noastre să fie folosite și pentru a manipula oamenii. Eliminăm aceste pagin și conturi pe baza comportamentului lor, nu pe al conținutului pe care îl postează. În aceste cazuri, oamenii din spatele acestei activități s-au coordonat cu alții și au folosit conturi false pentru a se da drept alte persoane, iar aceasta a fost baza de pornire pentru acțiunile noastre", și-a justificat Facebook decizia, într-o postare.

Facebook a identificat 266 de pagini care erau orientate pe 13 țări: Kazahstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova, România, Belarus, Estonia, Letonia și Lituania.

"Cele mai multe pagini se d[deau drept grupuri de interes special care acopereau o paletă largă de subiecte. Acestea includeau turismul și vremea (cele mai populare subiecte), mâncare, modă, femei frumoase (dar nu și bărbați frumoși), animale de companie, sport, cultură și diverși politicieni”, au precizat cercetătorii de la DFR Lab.

Așa cum a subliniat și Facebook, conținutul nu era considerat unul nepotrivit. De exemplu, o pagină axată pe moda din Georgia a postat în special articole despre modă din partea... Sputnik. Conturile redristribuiau, de asemenea, conținut din partea Sputnik, fapt ce putea fi făcut doar prin acordul ambelor părți, ceea ce a demonstrat existența unei relații.

"Un video al Sputinik despre piața de Crăciun de la Moscova a fost redistribuit de Sputnik Tadjikistan, Sputnik Kazahstan, Sputnik Estonia, și Sputnik Letonia, plus alte șapte pagini false despre Tadjikistan," au scris cercetătorii DFR Lab.

Paginile politice dezinformau, de asemenea, cu privire la originea lor. O pagină a admiratorilor președintelui Tadjikistanului, Emomali Sharipovich Rahmon, a scris: "fondatorul păcii și al unității naționale, liderul națiunii. Creată de către poporul din Tadjikistan pentru poporul din Tadjikistan" când de fapt pagina era administrată din Rusia.

În același mod, o pagină în oglindă a admiratorilor președintelui Uzbekistanului "Shavkat Miromonovich [Mirziyoyev], drept liderul spiritual și lal națiunii”, a fost creată la trei săptămâni după cea a președintelui Tadjikistanului, fiind, de asemenea, administrată din Rusia.

Rafael Sattarov, un expert al Centrului Carnegie din Moscova, a confirmat că acțiunile sunt specifice Rusiei.

"Rusia încearcă să preia controlul tuturor lucrurilor și al tuturor oamenilor din Asia Centrală. Rusia încearcă să revină în Asia Centrală la fel cum au făcut-o Bolșevicii și Armata Roșie", a declarat Sattarov, care este originar din Uzbekistan. "Facebook este cea mai populară rețea de social media din Uzbekistan, Tadjikistan și Kurdistan, iar Rusia o folosește pentru a-și promova interesele și agenda".

"Sunt o grămadă de clone ale Sputnikului rusesc," a adăugat Attarov. "Foarte mulți tineri nu se mai uită la televizor. Guvernul rus a înțeles acest lucru încă din 2016 că televiziunea mai funcționează doar pentru oamenii în vârstă cu educație sovietică, dar nu și pentru noi, tinerii."

Paginile retrase aveau în total 853.413 de urmăritori, adică 170% mai mulți decât urmăritorii oficiali ai paginilor oficiale ale Sputnik din aceleași țări.

Facebook a eliminat 364 de conturi similare acum un an, pentru "comportament neautentic." O acțiune similară a fost luată în august anul trecut. Iar Sputnik a criticat acțiunile Facebook, pe care le-a numit "cenzură".