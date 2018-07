Cum e cu tradarea in cazul lui Donald Trump!

Criticii presedintelui Donald Trump trebuie sa fie mai prudenti cand folosesc cuvantul "tradare", crede comentatorul cotidianului Financial Times, Edward Luce.

Cuvantul a aparut pe buzele multora dupa summitul de la Helsinki dintre Trump si Putin. Printre altii, el a fost rostit de fostul sef al CIA, de fosti ministri, de un deputat al Congresului, de numerosi ziaristi. Conform Constitutiei americane, prin cuvantul "tradare" se subantelege acordarea de ajutor si sustinere inamicilor SUA. Dar, subliniaza autorul articolului, "noi nu stim ce anume i-a promis presedintele Trump colegului sau de la Kremlin cand cei doi au vorbit intre patru ochi.

Intr-adevar, privind lucrurile la modul simplist se creaza senzatia ca Trump actioneaza ca si cum ar lucra pentru Moscova. Luni el a spus ca are incredere in Putin cand acesta neaga orice implicare a Rusiei a alegerile americane, desi concluzia serviciilor speciale ale SUA arata contrariul.

Marti, Trump a declarat ca nu a fost inteles corect. Pentru ca o zi mai tarziu sa anunta ca nu crede ca Rusia va continua sa intervina in procesul electoral din SUA, ceea ce, din nou, vine in dezacord cu punctul de vedere al serviciilor. Apoi a dat de inteles ca nu este convins de necesitatea articolului 5 din statului NATO, in virtutea caruia toti membri Aliantei sunt obligati sa sara in ajutorul celuilalt.

Punand totul cap la cap se poate trage concluzia ca Trump joaca dupa cum ii canta Putin. Dar nu exista dovada tradarii, subliniaza Luce. Iar criticii lui Trump risca mult folosind acest termen, crede analistul. In primul rand, o astfel de abordare l-ar putea favoriza chiar e Trump: ultimele sondaje de opinie arata ca 49% dintre americani cred ca SUA nu trebuie sa-i sprijine pe aliati, daca acestia nu isi majoreaza cheltuielile pentru aparare.

Cu alte cuvinte, cel putin in aceasta chestiune, multi americani sunt de partea lui Trump. In al doilea rand, termenul "tradare" si-ar putea pierde insemnatatea. Procurorul special, Robert Mueller, a formulat deja acuzatii la adresa serviciilor speciale ruse. Poate il va acuza chiar pe Trump.

In acest caz, polarizarea politica a Americii se va intensifica. SUA va intra in criza constitutionala, pentru ca va fi vorba, intr-adevar, de tradare. Intre timp insa, multi vor inceta sa mai ia in serios aceste acuzatii, pentru ca Trump a fost deja invinuit de tradare fara dovezi concrete.

Un lucru este, totusi, cert: si anume ca presedintelui Vladimir Putin ii place sa tulbure apele politice in SUA. Printre altele, jumatate dintre americani considera ca razboiul a inceput deja. Iar criticii lui Donald Trump trebuie sa se inarmeze cu rabdare.