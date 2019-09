Cum sunt folosiți în Spania banii europeni pentru integrarea persoanelor cu dizabilități în piața muncii

Spaniolii au găsit soluția pentru a integra sau a reintegra persoanele cu dizabilități în piața muncii. O lege adoptată în 1982 în Spania obligă firmele care au peste 50 de anhajați au obligativitatea de a avea cel puțin 2% dintre angajați să fie persoane cu dizabilități. E doar unul dintre lucrurile pe care le-a aflat o delegație de jurnaliști din România, alături de oficiali din Ministerul Fondurilor Europene, prezentă la la Madrid în cadrul unei vizite menită să le prezinte modul în care sunt folosiți banii comunitari.

“Numele meu este Jose Maria și acum 12 ani munceam în construcții, cu spanioli și mulți români și am suferit un accident de muncă. Făceam lucrări într-o zonă și ne-a căzut ceva. M-au prins sub dărămături, mi-au fracturat coloana și mi s-a luxat o vertebră și mi-a intrat în măduvă. Și m-a lăsat paralizat. Am stat 3-4 luni imobilizat după operație, nu mă puteam mișca, am început să mișc. După doi ani am început să mă recuperez. Eu aveam studii de bază și viața mea a fost să lucrez cu mâinile și picioarele. Nu mai puteam să lucrez în construcții, am o afecțiune nervoasă la un picior și o vertebră fixată. Mi-era greu să îmi găsesc un loc de muncă. Când mi-am trimis CV-ul și vedeau că am dizabilități, credeeau că o să vină o persoană care nu e bună de nimic. Am avut norocul să trimit CV-ul la Ilunion și nimeni nu mi-a pus nicio problemă. Mi-au dat o șansă, eu credeam că nu voi mai avea o asemenea șansă. Sunt de trei ani aici și sunt foarte mulțumit, cred că am câștigat la loto, dar astăzi am un loc de muncă. După nenorocire, a venit bucuria. Vreau să vă spun ceva despre români: sunt super-muncitori. Dacă aș fi crezut altceva, nu aș fi spus nimic. Am foarte mulți prieteni români”.

Jose Maria e doar una dintre zecile de mii de persoane cu dizabilități cărora li s-a oferit o șansă la o nouă viață. Lucrează într-unul din hotelurile din lanțul deținut de grupul de firme Ilunion, parte din grupul social ONCE, în care 75% dintre persoanele angajate aici au un tip de dizabilitate.

Referința la români nu e întâmplătoare. O delegație de jurnaliști din România, alături de oficiali din Ministerul Fondurilor Europene se află aici, în cadrul unei vizite menite să le prezinte modul în care sunt folosiți banii comunitari.

