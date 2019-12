Cumpărăturile online din SUA pentru sărbătorile de iarnă au atins un nivel record

Cumpărătorii din SUA au cheltuit mai mult online în timpul sezonului de cumpărături pentru sărbătorile de iarnă, arată un raport al Mastercard, vânzări online ajungând la un nivel record.

Acest sezon de cumpărături este o perioadă crucială pentru retaileri şi poate reprezenta până la 40% din vânzările anuale. Dar anul acesta, Thanksgiving (Ziua Recunoştinţei) - care în mod tradiţional dă startul perioadei de cumpărături pentru sărbătorile de iarnă - a fost în 28 noiembrie, faţă de 22 noiembrie anul trecut, astfel încât retailerii au avut cu şase zile mai puţin pentru vânzări între Thanksgiving şi Crăciun.



Anul acesta, vânzările online în SUA au reprezentat 14,6% din totalul vânzărilor cu amănuntul şi au urcat cu 18,8% faţă de sezonul de cumpărături pentru sărbătorile de iarnă din 2018, arată datele MasterCard care prezintă o analiză a vânzărilor din magazine şi online, în perioada 1 noiembrie - 24 decembrie.



Per ansamblu, vânzările cu amănuntul, excluzând automobilele, au urcat cu 3,4%, în timpul sezonului de cumpărături pentru sărbătorile de iarnă din acest an, faţă de un avans de 5,1% anul trecut.

"Vânzările online au atins un nivel record anul acesta deoarece din ce în ce mai mulţi oameni apelează la comerţul electronic", a apreciat Steve Sadove, consilier în cadrul Mastercard.



În pofida încetinirii creşterii economiei mondiale, consumatorii din SUA beneficiază de majorarea salariilor şi de nivelul scăzut al ratei şomajului, apreciază analiştii.



Federaţia naţională a retailerilor estimează o creştere de 3,8 - 4,2% a vânzările cu amănuntul în SUA, în ultimele două luni din acest an, faţă de un avans anual mediu de 3,7% în ultimii cinci ani.

AGERPRES