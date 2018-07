Curaj nebun! Fata in fata cu rechinul!

Curiozitatea oamenilor care cauta cu orice pret sa inteleaga mai multe din viata rechinilor creaza, cateodata, clipe terifiante.

Extrem de feroce, puternici si periculosi, rechinii continua sa ramana o atractie pentru oamenii de stiinta si nu numai, dornici sa afle mai multe despre aceste fascinante vietati ale adancurilor.

In cazul de fata, curiozitatea scafandrului aproape ca l-a costat viata.

In timp ce filma in apele Guatemalei, cusca in care se afla a cedat sub loviturile rechinului, lasandu-l pe omul dinauntru fara protectie in fata uriasei bestii.

Din fericire, totul s-a terminat cu bine.

Curaj