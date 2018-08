"Daca ma gasesti, sa plangi!". Ce s-a descoperit in Cehia

In orasul Secin situat in nordul Cehiei, pe malurile Elbei, au fost descoperite alte "pietre flamande" - inscriptii sapate in stanci si datand din secolul al XVII-lea si care apa doar cand nivelul apei coboara la un nivel extrem de scazut, scrie Daily Mail.

Seceta din Europa a redus dramatic nivelul apei din marile rauri, scotand la iveala lucruri de mult uitate. Pe Elba, spre exemplu, au fost descoperite mai multe de 10 asa numite "pietre flamande".

Toate sunt acoperite cu diferite inscriptii. "Cand ma gasesti, sa plangi!", scrie pe una dintre stanci. Un text care trebuie sa ii avertizeze pe oameni ca urmeaza vremuri grele.

Tonul apocaliptic al acestor mesaje din trecut sunt de inteles - in acei ani indepartati, seceta insemna foamete si moarte. Iar cand nivelul apei cobora sub pietrele insemnate, groaza punea stapanire pe agricultor, dar si pe locuitorii din orase.

Despre aceste pietre au scris ziarele in secolul al XIX-lea. Astfel, in numarul sau din 30 august 1976, Teplizer Zeitung, anunta ca, "dupa o seceta de durata, Elba a ajuns intr-o stare deplorabila, cum nu s-a mai vazut din 1842 - la tot pasul se vad pietre flamande, iar la piciorul podului, apa nu trece de un metru">

In secolul XX, pietrele si-au facut din nou aparitia in 1918, in timpul primului Razboi mondial. Acum, raul Elba a coborat pana la valori critice.