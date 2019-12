Dar de Crăciun de la Netflix: Iisus gay!

Netflix este de ceva vreme un fervent promotor al mișcării LGBTQETC, multe dintre producțiile sale promovând stilul de viață aparținând diferitelor litere ale alfabetului. Noul film, realizat de grupul de comedie Porta dos Fundos, se numește The first temptation of Jesus Christ și, așa cum spuneam, îl prezintă pe Iisus ca pe un homosexual înrăit, scrie publicația art30.ro.

Porta dos Fundos este un grup brazilian de comedie care se auto-compară cu Monty Python, comparând propria producție cu Life of Brian al britanicilor.