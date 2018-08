De ce crede tată lui Meghan Markle crede că nu-și va mai vedea vreodată fiica

Thomas Markle nu a mai vorbit cu fiica sa, Meghan, de la căsătoria ei cu prinţul Harry al Marii Britanii şi îi este teamă că aceasta nu va mai lua niciodată legătura cu el, scrie luni ziarul The Sun preluat de Reuters.



''Nu mă aştept să o văd sau să mai discut cu ea, asta e situaţia'', a spus tatăl ducesei, potrivit tabloidului britanic.



Actriţa americană Meghan, în vârstă de 37 de ani, în prezent ducesă de Sussex, s-a căsătorit cu Harry, nepotul Reginei Elisabeta, al şaselea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, în cadrul unei ceremonii pline de fast desfăşurate în luna mai la castelul Windsor.



Bucuria nunţii a fost umbrită de tatăl actriţei, un fost inginer de sunet pentru seriale americane, care a anunţat că nu mai poate participa la ceremonie după ce a suferit o intervenţie chirurgicala pe cord.



A ieşit la iveală, de asemenea, faptul că acesta, împreună cu un paparazzo, a înscenat mai multe fotografii, incident care a stârnit controverse înaintea nunţii.



Într-un interviu acordat duminică unui alt tabloid britanic, The Mail, Markle, care locuieşte în Mexic, a povestit cum i-a închis telefonul prinţului Harry în timpul unei convorbiri pe care au avut-o înainte de nuntă, după ce prinţul l-a apostrofat în legătură cu pozele înscenate.



Thomas Markle a declarat pentru The Sun că, după declaraţiile pe care le-a făcut presei după nuntă, nu a mai vorbit cu fiica sa şi crede că va fi ''respins pentru totdeauna'' de către familia regală.



''Nu am avut cum să o contactez. Numărul de telefon pe care am sunat-o nu mai funcţionează. Persoana de legătură cu familia regală nu răspunde niciodată şi nu am nicio adresă la care aş putea scrie'', spune Markle în fragmentele video publicate pe site-ul The Sun.



Acesta mai precizează că îi e dor de fiica sa şi că doreşte să fie implicat în viaţa ei.



''Aş vrea ca relaţia mea cu Meghan să fie ca între tată şi fiică aşa cum a fost înainte'', a spus acesta. ''Aş vrea să lăsăm certurile deoparte şi să ne întâlnim. Mi-e foarte dor de tine. Mesajul meu pentru Harry este: Depăşeşte momentul, sunt noul tău socru''.



Biroul de presă al Palatului Kensington a spus cu nu face comentarii în legătură cu interviul.AGERPRES