De ce este importanta intalnirea dintre Trump si Putin?

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump si colegul lui rus, Vladimir Putin, se vor intalni luni, in captala Finlandei, Helsinki. Washington si Moscova sunt vechi adversari pe arena mondiala, dar acuzatiile de ingerinta a Kremlinului in alegerile americane din 2016 au turnat gaz pe focul confruntarii dintre cele doua puteri nucleare.

Serviciile speciale americane considera ca Rusia a incercat sa influenteze alegerile in favoarea lui Trump. Actiunile Moscova fac, de mai bine de un an, obiectul unei ample investigatii coordonata de procurorul special Robert Muller, a carui munca a fost catalogata de liderul de la Casa Alba drept "vanatoare de vrajitoare".

Trump crede, de asemenea, ca in spatele anchetei se un complot al democratilor, nemultumiti de infrangerea suferita in 2016. Din momentul preluarii mandatului, in ianuarie 2017, Donald Trump s-a straduit sa imbunateasca relatiile cu Rusia, ceea ce contravine politicii traditionale a republicanilor.

Potrivit oficialilor de la Washington si Moscova, cei doi demnitari vor vorbi despre controlul asupra arsenalelor militare, despre sanctiunile americane impuse Rusiei, despre situatia din Ucraina si, nu in ultimul rand, despre Siria.

Daca se va ajunge la vreun rezulat? In urma cu o zi, Trump recunostea ca nu-si pune mari sperante in intrevaderea cu omologul sau rus. Nici Kremlinul nu nutreste optimism, subliniind, totusi, ca, indiferent de concluzii, insusi faptul ca a avut loc o astfel de intalnire este un mare pas inainte. Oricum, se pare ca Trump si Putin vor discuta doar intre patru ochi. Adica vor fi doar ei doi in sala de tratative si, fireste, translatorii.

Ce importanta are summitul? Urias, potrivit BBC. Poate opinia publica nu sesizeaza toate nuantele acestei intrevederi, dar pentru diplomatia lumii, pentru Europa, ingrijorata de o posibila intelegere intre Trump si Putin care sa defavorizeze Batranul continent, ea are darul de a clarifica anumite aspecte, de a confirma sau infirma temeri, frici, speculatii negative.