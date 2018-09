Decizie istorică în India: Curtea Supremă a dezincriminat homosexualitatea

Comunitatea LGBT din India a sărbătorit prin manifestări pline de bucurie şi emoţie, joi, decizia prin care Curtea Supremă din această ţară, a doua ca populaţie din lume, a anunţat dezincriminarea homosexualităţii, o hotărâre considerată istorică şi care deschide calea către egalitatea în drepturi a cetăţenilor ei, informează AFP.



Pe teritoriul acestei ţări din Asia de Sud, ce are o populaţie de 1,25 miliarde de locuitori, membrii asociaţiilor LGBT, purtând drapele în culorile curcubeului, au izbucnit în lacrimi şi, strigând de bucurie, s-au strâns în braţe, în momentul în care a fost anunţată decizia luată de cea mai înaltă instanţă judiciară din India.



Printr-o decizie luată în unanimitate, cei cinci judecători de la Curtea Supremă indiană au considerat că un vechi articol de lege - ce datează din era colonială, potrivit Reuters - nu poate să interzică relaţiile sexuale consimţite între doi adulţi de acelaşi sex, întrucât încalcă drepturile garantate de Constituţia ţării.



Acea dispoziţie "devenise o armă de hărţuire folosită împotriva comunităţii LGBT", a declarat Dipak Misra, preşedintele Curţii Supreme. "Orice discriminare bazată pe criteriul sexualităţii echivalează cu o încălcare a drepturilor fundamentale", a adăugat el.



Potrivit Codului Penal indian, ce datează din era colonială britanică, rod al moralei victoriene, homosexualitatea era, pe hârtie, pasibilă cu închisoarea pe viaţă. Totuşi, în practică, cercetările judiciare pentru relaţii sexuale între persoane de acelaşi sex erau foarte rare.



Într-un secol şi jumătate de existenţă, mai puţin de 200 de persoane au fost judecate în virtutea articolului 377, se afirmă în decizia de joi a Curţii Supreme.



"Am rămas fără voce! A fost nevoie de mult timp pentru a reuşi, dar pot să spun în sfârşit că sunt liber şi că am drepturi egale cu ceilalţi", a declarat, entuziasmat, Rama Vij, un student din Calcutta, aflat în centrul unui grup de prieteni care s-au reunit pentru a urmări împreună la televizor lectura acestei decizii istorice.



Aflat în centrul unei bătălii judiciare, marcată de multe suişuri şi coborâşuri, începută în urmă cu aproape 20 de ani, articolul 377 din Codul Penal indian interzicea "orice raport carnal împotriva naturii".



Guvernul naţionalist hindus condus de Narendra Modi, conservator în privinţa subiectelor sociale, a ales să nu aibă o poziţie oficială în această chestiune şi să lase dezincriminarea homosexualităţii la aprecierea justiţiei.



Joi după-amiază, executivul indian nu reacţionase încă după decizia referitoare la dezincriminarea homosexualităţii. Partidul Congresului (aflat în opoziţie) a salutat "o victorie asupra prejudecăţilor".



Deşi comunitatea homosexuală, discretă dar vibrantă, există în marile oraşe ale Indiei, precum New Delhi şi Mumbai, raporturile sexuale între bărbaţi şi cele între femei continuă să fie foarte rău văzute în societatea indiană. Numeroşi indieni, mai ales cei din zonele rurale, unde trăiesc 70% dintre locuitorii ţării, consideră încă homosexualitatea drept o maladie mintală.



"Istoria datorează scuze acestei comunităţi (LGBT, n.r.) şi familiilor membrilor ei, pentru întârzierea cu care a fost corectată ticăloşia şi ostracizarea suferită de-a lungul secolelor", a declarat joi în motivarea deciziei sale unul dintre magistraţii de la Curtea Supremă.



O primă etapă?



"Reprezentanţii ONU din India speră cu sinceritate că decizia Curţii va fi prima etapă către o garantare a integralităţii drepturilor fundamentale pentru persoanele homosexuale", a declarat într-un comunicat reprezentanţa din India a Organizaţiei Naţiunilor Unite.



Dezincriminarea homosexualităţii a fost pronunţată pentru prima dată în India în 2009 de Înalta Curte din New Delhi, printr-o decizie salutată în lumea întreagă. Totuşi, în 2013, situaţia juridică a fost inversată: Curtea Supremă a anulat acea decizie din motive de legalitate.



Doi dintre judecătorii instituţiei menţionate au estimat cu acea ocazie că evoluţia legii în această chestiune ţinea de legislativ, nu de justiţie. Acel pas înapoi a stârnit un val de emoţie în rândul apărătorilor procedurii de dezincriminare a homosexualităţii, care au demarat imediat o serie de recursuri judiciare.



Dezincriminarea anunţată joi de aceeaşi Curte Supremă era aşteptată de specialişti. Jurisprudenţa sa din ultimii ani înclina într-adevăr în favoarea acestei decizii, după recunoaşterea oficială a celui de-al treilea gen, pentru persoanele transgender, şi garantarea dreptului la viaţa privată.



"A fost prima etapă din istoria multor ţări, care au dezincriminat mai întâi raporturile homosexuale, au autorizat uniunile civile şi, apoi, căsătoriile", a declarat într-un recent interviu pentru AFP Keshav Suri, patronul Hotelului Lalit din New Delhi şi unul dintre principalii reclamanţi din dosarul depus la Curtea Supremă.



"Este o bătălie lungă pentru a ajunge la egalitatea în drepturi, dar sunt sigur că vom reuşi în final", a adăugat el.



"Nu vreau să par pesimist, dar nu cred că voi prinde pe durata vieţii mele ziua în care căsătoriile gay vor fi legalizate în India", a declarat pentru AFP coregraful Mandeep Raikhy, ale cărui spectacole abordează tematica homosexualităţii.



Aproximativ 70% din ţările lumii incriminează încă raporturile homosexuale, potrivit statisticilor publicate de Asociaţia internaţională a persoanelor lesbiene, gay, bisexuale şi intersexuale. AGERPRES