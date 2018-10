Demisia lui Nikki Haley din postul de ambasador a SUA la ONU: O asociație denunță cadouri necuvenite

O asociaţie care promovează etica în cadrul clasei politice americane a denunţat marţi, în ajunul demisiei lui Nikki Haley din funcţia de ambasadoare a SUA la ONU, cadouri necuvenite acceptate de aceasta, potrivit France Presse.



În mod cu totul neaşteptat, ambiţioasa femeie politică şi-a anunţat marţi plecarea din administraţia preşedintelui Donald Trump. Ea nu a oferit nicio altă explicaţie decât faptul că ar dori să ia o pauză, asigurând că nu vrea să candideze pentru Casa Albă în 2020.



Într-o scrisoare adresată luni inspectorului general al Departamentului de Stat american, asociaţia 'Citizens for Responsibility and Ethics' din Washington (CREW) a cerut o anchetă privind respectarea de către politiciană a regulilor referitoare la cadourile primite din partea unor persoane din afara guvernului.



Potrivit organizaţiei, Nikki Haley şi soţul ei 'au acceptat în 2017 şapte zboruri gratuite cu avioane de lux private din partea a trei oameni de afaceri din Carolina de Sud', stat unde ea fusese anterior guvernator, înainte de a se alătura administraţiei republicane. Costurile acestor zboruri au fost estimate de CREW la 'mai multe zeci de mii de dolari'.



'Ambasadoarea Haley afirmă că fiecare zbor corespundea unei excepţii de la regulile privind cadourile pe baza relaţiilor personale cu donatorii', indică asociaţia, care pune la îndoială aceste justificări. 'Într-un fel sau altul, se pare că ambasadoarea Haley nu a respectat valorile etice ale acestor norme', susţine CREW.



'Ambasadoarea Haley a acceptat de asemenea, în acelaşi an, bilete pentru meciuri de baschet în valoare de 19.558 de dolari', mai indică CREW în scrisoarea sa către Departamentul de Stat.



'Anul trecut, Nikki Haley a acceptat bilete la meciuri de baschet valorând cât o Toyota Corolla. Ea a acceptat zboruri la bordul unor avioane de lux private, care probabil au costat mult mai mult, dar nu au fost declarate la valoarea reală şi nu este pe deplin clar dacă persoane sau societăţile pe care le reprezentau au suportat costul', a declarat marţi Walter Shaub, fost responsabil pentru etica guvernamentală în administraţia democrată anterioară a preşedintelui Barack Obama, într-un tweet publicat cu trei ore înainte ca Nikki Haley să-şi anunţe demisia.

