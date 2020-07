Directivă: Mao și Xi, în locul lui Isus!

În încercarea de a deturna ardoarea religioasă a populației pentru Dumnezeu spre Partidul Comunist, autoritățile de la Beijing și-au intensificat campania de a-i obliga pe creștini să venereze statul și nu Biserica. Oficialitățile comuniste le-au ordonat creștinilor din satele chineze să înlocuiască tablourile cu Isus și toate însemnele religioase din locuințele lor cu portrete ale „tovarășului” Mao Zedong și ale actualului președinte, marele lider Xi Jinping. Cei care nu se supun pierd ajutoarele sociale.

Anul acesta, sistemul „creditelor sociale” urmează să devină pe deplin funcțional pe teritoriul Chinei. Sistemul atribuie un punctaj tuturor cetățenilor, în funcție de evaluarea făcută de Partidul Comunist Chinez (PCC), care poate controla astfel comportamentul oamenilor, precum și accesul lor la diferite beneficii sociale. Încă de anul trecut, numeroase organizații caritabile catolice au atras atenția că această „mașinărie” proiectată de PCC va fi folosită pentru o discriminare masivă și agresivă contra creștinilor, care numără peste 100 de milioane de chinezi, în raport cu cei aproximativ 92 de milioane de membri ai Partidului Comunist. Îngrijorarea este legată și „de recompensele financiare acordate celor care oferă informații despre bisericile ascunse, precum și despre alte locuri neoficiale de rugăciune”, nota un raport al organizației caritabile catolice „Aid to the Church in Need”, din 2019. Organizația avertiza că guvernul ar putea recompensa această persecuție a creștinilor și cu „credite sociale” importante. Potrivit „Bitter Winter”, publicație pentru respectarea libertăților religioase și a drepturilor omului în China, PCC folosește în momentul de față ajutoarele sociale acordate de stat drept un instrument prin care le impune oamenilor să venereze Partidul și nu pe Dumnezeu. În luna mai, relatează ziarul american „Christian Post”, un oficial din provincia Shandong a mers în locuința unui creștin și i-a atârnat pe pereți portrete cu Mao Zedong și Xi Jinping, în locul tablourilor cu Isus și cu alte însemne religioase. „Aceștia sunt cei mai mari Dumnezei! Dacă vrei să venerezi pe cineva, atunci închină-te la ei!”, i-a spus oficialul comunist creștinului vizitat, susține sursa citată. În aprilie, oficialitățile de partid au mers în casele creștinilor din Linfen, în provincia nordică Shanxi, ordonându-le celor care primesc ajutoare sociale de la guvern să înlăture cruci și alte simboluri religioase și să le înlocuiască imediat cu portrete ale liderilor comuniști. Cadrele le-au spus oamenilor că nu mai trebuie să se bazeze pe Isus, ci pe Partid și au amenințat localnicii cu suspendarea ajutoarelor de stat, în cazul în care nu respectă indicațiile primite.

Partidul, peste Dumnezeu!

Și oficialitățile comuniste nu ezită să aplice aceste amenințări. Conform „Breitbart”, autoritățile au anulat subvențiile guvernamentale ale unei bătrâne din orașul Shangqiu, provincia Henan, după ce au descoperit imaginea unei cruci lipite pe ușa locuinței sale. Femeia a rămas imediat fără indemnizația minimă de trai și subvenția de sărăcie. O pedeapsă similară a fost aplicată în orașul Xinyu, din provincia Jiangxi, unde un bărbat cu handicap a rămas fără indemnizația minimă de trai și alocația de dizabilitate, în valoare de 14 dolari, deoarece a nesocotit ordinele PCC și a continuat să frecventeze slujbele creștine. O altă creștină, din Jiangxi Poyang, în vârstă de 80 de ani, nu a mai primit un ajutor guvernamental de 28 de dolari, după ce a rostit „Slavă Domnului!”, atunci când și-a primit subvenția lunară. „Voiau să mulțumesc Partidului Comunist!”, a declarat ea, comentând pedeapsa primită.

„Mulți oameni din mediul rural sunt ignoranți. Ei cred că Dumnezeu este salvatorul lor (…) După activitatea depusă de cadrele noastre, ei vor vedea greșeala lor și vor realiza că nu mai trebuie să se bazeze pe Isus, ci pe partid!”

Qi Yan, președintele Congresului Popular din Huangjinbu