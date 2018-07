Directorul executiv Airbus, mulţumit de noua poziţie de negociere pentru Brexit

Directorul executiv al Airbus, Tom Enders, a făcut un apel către Uniunea Europeană pentru a recunoaşte noua poziţie de negociere adoptată de guvernul britanic faţă de Brexit, luni, potrivit unei postări pe Twitter.

În cadrul unui eveniment al Camerei de Comerţ a Germaniei, organizat în Londra, Tom Enders s-a arătat mulţumit de noile planuri ale guvernului britanic, care permit Marii Britanii să rămână aproape de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte legislaţia şi comerţul. “Declaraţia Chequers arată că Guvernul Regatului Unit se îndreaptă în direcţia corectă”, se arată în postarea de pe Twitter a Airbus, luni. “Nu suntem timizi să solicităm ca Bruxelles şi celelalte ţări de origine să fie în mod similar pragmatice şi corecte”.

Tonul lui Tom Enders s-a schimbat comparativ cu acum două săptămâni, când directorul executiv Airbus a ameninţat cu retragerea investiţiilor în cazul unui Brexit dur – iniţiativă urmată de mai multe companii, precum BMW AG, Jaguar, Land Rover şi Rolls-Roys Holding Plc.

Poziţia lui Tom Enders în legătură cu Brexitul s-a tot schimbat în ultima perioadă. Anterior, acesta a mai declarat că Marea Britanie nu are "nicio idee" despre cum ar trebui să părăsească Uniunea Europeană fără nicio pagubă.

Tonight at a German Chamber of Commerce event in London, our CEO T. Enders said: “The Chequers statement appears to show that HM Government are going in the right direction.We are not shy to request that Brussels & our other home countries are similarly pragmatic & fair” #Brexit pic.twitter.com/Os9Rz108q9