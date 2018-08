Documente secrete: Ce vorbeau Eltin si Bill Clinton despre Putin!

Primul presedinte al Rusiei, Boris Eltin, si-a ales singur succesorul, adica pe Vladimir Putin. Eltin l-a instiintat personal pe colegul sau de la Washington, Bill Clinton, discutii pe aceasta tema purtandu-se cu prilejul a doua convorbiri telefonice purtate de cei doi lideri in 199. In orice caz, asa reiese din stenogramele publicate pe site-ul Bibliotecii Bill Clinton.

Astfel, in 8 septembrie 1999, Eltin se declara convins ca noul sef al statului va obtine sustinerea populara, recunoscand, totodata, ca a avut nevoie de ceva timp pentru a gasi candidatul potrivit.

"Intr-un final l-am gasit. Este Putin", l-a anuntat Eltin pe Clinton. Potrivit primului presedinte al Rusiei, a studiat in detaliu biografia lui Putin, legaturile si interesele lui, dupa care a inteles ca este un om de incredere, care se descurca bine in sfera responsabilitatilor.

"Este un om cu tarie de caracter si puternic, si foarte comunicaiv", a subliniat Eltin, asigurandu-l pe interlocutorul lui de peste Ocean, ca noul lider al Rusiei va fi "un partener de inalta calificare".

Doua luni mai tarziu, in 19 noiembrie, Eltin se declara convins ca Putin va prelua functia de presedinte al Rusiei. "Fireste ca Putin. El va fi succesoul lui Eltin. Este un democrat si cunoaste Occidentul", a raspuns primul presedinte al Rusiei, intrebat fiind de Clinton cine va castiga alegerile.

La acea data, Clinton avusese deja ocazia sa discute cu Putin la un summit international. Potrivit liderului american, Putin i-a lasat impresia unui om foarte destept. In replica, Eltin i-a spus ca Putin "are zvac interior" si ca va respecta litera legii pentru a invinge.

"Si va invinge. Veti lucra impreuna", a subliniat Eltin, promitand ca va continua linia predecesorului sau de dezvoltare a democratiei si economiei, va extinde contactele Rusiei. "Are energia si mintea necesare pentru a reusi", estima, in noiembrie 1999, Boris Eltin.

In august 1999, Eltin l-a numit pe Vladimir Putin premier in exercitiu, prezentandu-l, atunci, drept succesorul sau. In 31 decembrie Eltin isi anunta demisia, Putin devenind, astfel, presedinte in exercitiu. In 25 martie 2000, el castiga alegerile prezidentiale din primul tur de scrutin.